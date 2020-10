Torna la Festa del Marrone a Santa Fiora: tre weekend di tradizioni, buon cibo e divertimento

SANTA FIORA – Torna la Festa del Marrone Santafiorese a Santa Fiora per tre week end di fila. Si inizia sabato 10 e domenica 11 ottobre per proseguire il fine settimana successivo del 17 e 18 ottobre, e concludere il 24 e 25 ottobre. L’evento nasce per valorizzare le ottime castagne che vengono raccolte nei boschi del Monte Amiata.

Durante la festa, nel parco del Castagneto, sopra alla Peschiera di Santa Fiora, dalle ore 10 del mattino fino alla sera saranno aperti gli stand con prodotti tipici, si potranno gustare ottime caldarroste e vino Montecucco.

Alla Festa del Marrone non mancherà il divertimento con i momenti di intrattenimento musicale. A partire dalle ore 10, in piazza Garibaldi, sarà aperto il mercatino dell’artigianato locale.

Ogni sabato a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e la sera dalle 19 alle 22 sotto al Portone, verranno servite pietanze a base di castagne e funghi. Stessa cosa la domenica a pranzo dalle 12.30 alle 14.30.

In più ogni sabato alle 15.30 e ogni domenica alle 9.30 sarà organizzata la visita guidata nel borgo di Santa Fiora, “Alla scoperta del Marrone”.

Per la partecipazione sia al pranzo che alla cena e alla visita guidata è obbligatoria la prenotazione all’ufficio turistico di Santa Fiora. Il costo del pranzo o della cena più la visita è di 38 euro, solo pranzo o solo cena 25 euro.

Info: ufficio turistico Santa Fiora, piazza Garibaldi, aperto dalle 10 e 30 alle 12 e 30 e dalle 16 e 30 alle 18 e 30. Chiuso il lunedì e giovedì pomeriggio. 0564977142.

Taste of Tuscany Travel: 0564977730 3311929342

In tutti i ristoranti del territorio comunale di Santa Fiora, inoltre, saranno serviti piatti a base di funghi e marroni.