CIVITELLA MARITTIMA – Fervono i preparativi per la festa del Buco unto che si terrà a partire da venerdì 6 pomeriggio con un percorso enogastronomico dalle ore 19:00, per continuare sabato 7 e domenica 8 novembre.

La festa, giunta alla 19ª edizione, è organizzata dalla Pro Loco di Civitella Marittima, le cui cariche sono state rinnovate lo scorso 22 ottobre, eleggendo Federico Lorenzoni presidente, Lorella Cortecci vice presidente, Stefano Balzanelli tesoriere, Costanzo Biondi segretario e Franco Angiolini, Aurora Biondi, Francesco Sabatini, Giacomo Roggi e Lorenzo Gatti come consiglieri.

“La festa del Buco unto è il primo impegno del nuovo consiglio della Pro Loco – ha riferito il neo presidente Lorenzoni – che ce la sta mettendo tutta per accogliere i numerosi visitatori che frequentano ormai da anni la nostra festa”.

“Il programma è allettante – ha continuato il presidente – e prevede buon cibo, ottima musica, una bella pedalata la domenica mattina e nel pomeriggio il concorso del miglior vino di Civitella al ristorante della Locanda nel Cassero, ed i Tamburini dell’Ardenghesca.”

Il programma dettagliato con tutti gli appuntamenti è condiviso e visibile sul sito della Pro Loco di Civitella Marittima, oltre che sui social di Instagram e Facebook.