Torna la #domenicalmuseo: entrata gratuita in tanti musei e aree archeologiche. Anche in maremma

GROSSETO – Dal nord al sud della provincia una grande festa popolare all’insegna della cultura. Domani torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal ministro per i beni e le cttività culturali e per il turismo Dario Franceschini, che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.

Per quanto riguarda la Maremma la manifestazione coinvolgerà l’area archeologica di Roselle, nel comune di Grosseto, e quella di Cosa, nel comune di Orbetello. Entrambe avranno accesso gratuito. Su www.beniculturali.it/domenicalmuseo<http://www.beniculturali.it/domenicalmuseo> tutte le informazioni e gli orari di apertura