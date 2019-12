Torna la Corsa di Babbo Natale: due percorsi di gara e una festa aperta a tutti

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Società Atletica Castiglionese organizza, per domenica 22 dicembre, la “TX Corsa di Babbo Natale”. Si tratta di una gara competitiva di corsa su strada per una distanza di circa 8.8 km Fidal – Uisp e di una passeggiata ludico-motoria di 4

km aperta a tutti. Inoltre saranno organizzate gare promozionali dalla categoria “esordienti” alla categoria cadetti/e valide come tappa di avvicinamento al Campionato Fidal provinciale di corsa campestre settori promozionali che si svilupperà tutto su un percorso in erba.

Le iscrizioni possono essere effettuate: direttamente sul sito Corri nella Maremma; via e-mail per i gruppi o atleti fuori provincia alla ASD Atletica Castiglionese all’indirizzo elisabettaartuso74@gmail.com; al negozio Running42 a Grosseto in via Sauro.

I gruppi sportivi potranno iscrivere i loro atleti inviandone l’elenco su carta intestata della società, con i nominativi, il sesso e la data di nascita. I singoli dovranno indicare anche l’ente di tesseramento, il numero della tessera e la società di appartenenza, entro e non oltre il 17 dicembre alle 20.

L’iscrizione alla gara podistica agonistica di 8.8 km. ha un costo di 10 euro da pagare al momento del ritiro del pettorale dalle 8,30 alle 9:45 presso stadio”A.BELLI”, a Castiglione della Pescaia.

L’iscrizione alla 4 km non competitiva e’ di 5 euro. Al ritiro del pettorale sarà consegnato il pacco gara garantito ai primi 200 iscritti. Anche per la non competitiva e’ previsto un gadget che verrà consegnato al momento dell’iscrizione. L’iscrizione delle gare promozionali è di 2 euro da pagare al ritiro del pettorale.

Per ulteriori informazioni: Elisabetta Artuso cell.3475795971.

Per partecipare alla manifestazione e’ indispensabile: essere tesserati UISP, FIDAL o altro ente di promozione sportiva; essere in possesso della visita medico sportiva agonistica valida al giorno 22/12/2019; per la gara non competitiva e’ richiesta documentazione medica prevista (certificato medico con elettrocardiogramma) e un documento di riconoscimento.

PROGRAMMA

8:30-09:45: ritiro pettorali e conferma iscrizioni Gara Podistica Fidal Uisp di 8.8 km. e non competitiva di 4 km.

10: partenza gara agonistica 8.8 km.e 4 km passeggiata ludico – motoria .

10:30. conferma iscrizioni Settore Promozionale presso Pista di Atletica.

11: e conferma iscrizioni Settore Promozionale presso pista di Atletica. A seguire: partenza Gare Esordienti delle scuole materne ed elementari e Gare Diversamente Abili: m.100 Associazione Skeep ecc. 11:45: partenza gara promozionali Grand Prix Provinciale Fidal di Cross: i cadetti/e potranno partecipare alla non competitiva di 4 km.

A seguire: premiazioni di tutte le gare. Arrivo di Babbo Natale a cavallo e consegna di un regalino e del premio gara. Alla fine delle competizioni ristoro.

L’assistenza medica sarà predisposta e assicurata dal Comitato della Croce Rossa Italiana con ambulanza attrezzata. Sarà presente un medico sul posto per tutta la durata della manifestazione.

Come ogni anno il campo di atletica “ Angela Belli” si riempirà di bambini, che dopo le gare per età organizzate per loro, aspetteranno l’arrivo di Babbo Natale, che arriverà a cavallo con un sacco pieno di regali per tutti.