FOLLONICA. L’Associazione Rione Senzuno APS con il patrocinio del Comune di Follonica organizza venerdì sera 7 agosto alle ore 21 in via Spiaggia di Levante la tredicesima edizione de “La Corrida a Senzuno”, la tradizionale serata dedicata agli artisti amatoriali.
Sul palco saliranno cantanti, ballerini, musicisti e imitatori che si esibiranno davanti alla giuria e al pubblico di Senzuno.
Ingresso gratuito, gli spettatori potranno portare fischietti, trombette, coperchi, pentole e campanacci come nella tradizione della Corrida.
Nel corso della serata i ragazzi del rione Senzuno intratterranno il pubblico con sorprese ed esibizioni.