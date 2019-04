Torna la caccia al tesoro più attesa dell’anno: a Porto Ercole c’è “La notte dei pirati”

PORTO ERCOLE – Dal 3 al 5 maggio a Porto Ercole torna “La notte dei pirati”, uno degli appuntamenti più attesi nel cartellone delle feste dell’Argentario.

«Evento ludico folkloristico con importanti richiami alla nostra storia – spiegano gli organizzatori – nel corso degli anni ha visto accrescere attorno a sè partecipazione e curiosità, fino ad affermarsi tra le manifestazioni di maggiore richiamo turistico promozionale , con una forte componente economica. In un giorno e in una notte di primavera, nel primo weekend di maggio, il paese cambia faccia e diventa ancora più pittoresco e misterioso. Una trasformazione che coinvolge il lungomare e le sue caratteristiche spiaggette, e soprattutto bar, ristoranti, locali e persone».

«Addobbi, scenografie, costumi e coreografie – dicono ancora gli organizzatori – assicurano a ogni edizione nuovi motivi di divertimento e spettacolo per “pirati” e spettatori. Chi verrà a Porto Ercole nell’occasione avrà l’impressione di entrare in osterie e locande-covi di pirati, o di camminare per le vie di un porto durante uno di quegli assalti e saccheggi che qui ebbero luogo nei secoli antichi e che la festa vuole rievocare».

Il sabato, all’ora del tramonto, la colorata e rumorosa sfilata delle ciurme – migliaia di figuranti – lungo la strada principale del paese rappresenta il momento più popolare, antecedente di quello più atteso e suggestivo che arriva alle prime ombre della sera, quando le ciurme, raggiunto il lungomare per imbarcarsi sui “guzzi”, le tipiche imbarcazioni locali, di lì a poco prendono d’assalto le piccole spiagge dell’insenatura, tra urla, fuochi, fumi colorati ed esplosioni, caratteristici fuochi artificiali accompagnano questo singolare e spettacolare “sbarco”. Senza un attimo di tregua tutti nei covi a consumare il rancio. Un colpo di cannone e tutte le ciurme di corsa a prendere parte ad una divertente ed unica “ Caccia al Tesoro” in notturna .

Duelli, quesiti, travestimenti, prove di ogni genere, il bacio di fuoco, la passerella della morte per cercare di prendere per primi la chiave che permetterà di aprire il forziere, che contiene 10 monete di argento ricoperte d’oro, che rappresenta il tesoro dei pirati di Porto Ercole.