Torna il teatro brillante a Porto Ercole: quattro appuntamenti con le risate

PORTO ERCOLE – Prende il via domenica prossima la quinta edizione della rassegna di teatro comico brillante “Presi dal cacatrappole, uno strascico di… risate a Porto Ercole” con la direzione artistica di Fabio Cicaloni. Organizzato dalla Parrocchia di Porto Ercole con la Federazione Italiana Teatro Amatori di Grosseto ed il patrocinio del Comune di Monte Argentario, il cartellone si articola in quattro spettacoli tra febbraio e marzo, che si terranno presso il teatro della parrocchia in via Paradisi, tutti con inizio alle ore 15.00.

La prima rappresentazione è fissata per domenica 17 febbraio con il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio che porterà in scena, per la regia di Ciro Sbrulli, la commedia “Il medico dei pazzi”.

Il programma prosegue domenica 24 febbraio con il Teatraccio DLF che presenta “Il morto è vivo” di O. De Santis e regia di Claudio Matta. Domenica 17 marzo La prova generale propone “La palla al piede” di Feydeau per la regia di Sandra Parisi e Paolo Banfi.

A concludere domenica 24 marzo, sarà il gruppo di animazione teatrale santostefanese de Li Bindoli con la commedia “Tanto tonò che piobbe” scritta da Susy Cecchi per la regia di Renzo Vitelli.