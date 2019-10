Torna il teatro amatoriale con il premio Sem Benelli

ROCCASTRADA – Il teatro amatoriale torna ad animare il palcoscenico del Teatro comunale dei Concordi di Roccastrada con la 17esima edizione della Rassegna ‘Premio Sem Benelli’. Da sabato 26 ottobre a sabato 23 novembre la manifestazione vedrà protagoniste, ogni settimana, cinque compagnie amatoriali in arrivo da zone diverse della Toscana, Umbria e Liguria, che si ‘sfideranno’ di fronte al pubblico e alla giuria di esperti di teatro, attori e giornalisti per conquistare i premi in palio per la migliore rappresentazione, la migliore attrice e il miglior attore della rassegna. I riconoscimenti saranno assegnati sabato 30 novembre, nella serata di premiazione arricchita da una performance di teatro amatoriale fuori concorso. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

Le compagnie protagoniste. La Rassegna stabile di teatro amatoriale “Premio Sem Benelli” si aprirà sabato 26 ottobre con la Compagnia “La Prova generale di Ribolla”, che porterà in scena la commedia “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, mentre il secondo appuntamento, sabato 2 novembre, vedrà protagonista sul palcoscenico roccastradino “l’Associazione Breakfast Club Teatro” di Marsciano (PG), con “L’apparenza inganna”, una riscrittura di Claudio Massimo Paternò da L’Ispettore Generale di Nikolaj Gogol. Sabato 9 novembre sarà la volta della Compagnia Ramaiolo in Scena di Imperia, con “Quando il gatto non c’è…..” di Johnnie Mortimer e Brian Cooke, seguita, sabato 16 novembre, dalla performance del “Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio” di Grosseto con la commedia ‘L’anatra all’arancia”, di Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon. L’ultima compagnia in gara sarà la “Compagnia Teatrale GAD Città di Pistoia”, che sabato 23 novembre porterà in scena “Allegretto” (Perbene…ma non troppo), una commedia di Ugo Chiti. Lo spettacolo fuori concorso in programma sabato 30 novembre, nel corso della serata di premiazione, vedrà, infine, protagonista la Compagnia “La Scioccolona di Sassoforte” con la commedia “Il furto della fontana del porcellino”, una commedia brillante di Massimo Beni.

“La Rassegna stabile di teatro amatoriale ‘Premio Sem Benelli’ – afferma Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada – torna protagonista anche quest’anno al Teatro comunale dei Concordi e si conferma uno degli eventi culturali di richiamo nell’autunno roccastradino e nel panorama del teatro amatoriale regionale e non soltanto. A confermarlo è la presenza, anche quest’anno, di compagnie in arrivo da altre regioni, grazie a una formula ormai consolidata e all’impegno della Compagnia Instabile dei Dintorni di Roccastrada, a cui va un sentito ringraziamento per l’attività che porta avanti, insieme a tante associazioni del territorio, con l’obiettivo di mantenere vivo il tessuto sociale e culturale e contribuire alla crescita e alla coesione di tutta la comunità”.

“Il ‘Premio Sem Benelli’ – aggiunge Emiliano Rabazzi, assessore alle politiche culturali di Roccastrada – rappresenta un bel momento di incontro tra compagnie in arrivo da tutta Italia e un appuntamento culturale atteso e partecipato non solo dalla comunità locale ma anche dagli appassionati di teatro amatoriale. Un risultato che premia il lavoro svolto in questi anni dalla Compagnia Instabile dei Dintorni per promuovere la rassegna e, attraverso questa, il territorio e le sue eccellenze”.

“Con l’arrivo dell’autunno – afferma Ezio Vecchioni, presidente della Compagnia Instabile dei Dintorni – torna ad aprirsi il sipario sulla Rassegna di teatro amatoriale ‘Premio Sem Benelli’, giunta alla 17esima edizione. Per la nostra Compagnia è un grande onore contribuire all’organizzazione di questo evento, istituito e fortemente voluto dal Comune di Roccastrada, con la collaborazione del Coeso, e consolidatosi fino a diventare un appuntamento atteso dalla comunità. Oggi la Rassegna rappresenta un momento di crescita e di arricchimento culturale per tutti e un’occasione per promuovere, anche oltre i confini locali, la nostra realtà e il nostro territorio ricco di tante pregevoli iniziative. In questi anni il Premio ha visto un pubblico sempre più vasto partecipare a opere meritevoli e speriamo che anche questo anno sia gradita la selezione degli spettacoli”.

Informazioni. La rassegna stabile di teatro amatoriale ‘Premio Sem Benelli’ è organizzata, come nelle precedenti edizioni, dal Comune di Roccastrada e curata dalla Compagnia Instabile dei Dintorni con la collaborazione del Coeso, Società della Salute dell’area socio sanitaria grossetana. I biglietti per i singoli spettacoli possono essere acquistati la sera stessa dello spettacolo, dalle ore 17.30 alle ore 19 e dalle ore 20.30, oppure contattando i numeri 339-6003489 (Ezio); 320-143053 (Mariano); 320-5642070 (Loretta) e 389-5249091 (Susanna). E’ previsto soltanto il posto unico al costo di 8 euro.