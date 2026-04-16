GROSSETO – Sabato 18 aprile, dalle ore 11 alle ore 21, Molino Hub ospita la terza edizione del Second Hand Market, evento a cura di Clan Aps, in collaborazione con Istituzione Le Mura.

Un appuntamento dedicato al riciclo creativo, alla salvaguardia ambientale e alla cultura dello scambio, aperto a tutte e tutti e pensato per promuovere un modo più consapevole di vivere il consumo, in cui gli oggetti vengono riscoperti, reinterpretati e rimessi in circolo.

Capi vintage, accessori, libri, e piccoli tesori daranno vita a un mercato diffuso e dinamico, dove ogni pezzo racconta una storia e trova una nuova possibilità. Il Second Hand Market di Molino Hub non è solo uno spazio di vendita, ma un luogo di incontro e relazione: qui il riuso diventa un gesto culturale, un’occasione per condividere esperienze, idee e pratiche sostenibili in un contesto informale, accogliente e partecipato.

Per un’intera giornata, gli spazi di Molino saranno animati da espositori e visitatori, creando un ambiente vivace fatto di scambi, scoperte e momenti di socialità. A partire dalle 18 un DJ set accompagnerà l’evento, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più dinamica e coinvolgente.

È possibile partecipare anche all’ultimo momento scrivendo a [email protected] oppure contattando via WhatsApp il numero 392/5485396.

Il Second Hand Market inaugura inoltre la nuova stagione di Molino Hub, dando il via a una programmazione primaverile ed estiva ricca di appuntamenti culturali. Nei prossimi mesi, lo spazio ospiterà festival, rassegne cinematografiche, incontri letterari, mostre, musica e progetti artistici, confermandosi come un centro multidisciplinare aperto alla sperimentazione e alla partecipazione. Un calendario pensato per valorizzare il territorio e creare occasioni di incontro, in cui cultura, arte e comunità si intrecciano in un percorso condiviso, all’insegna della creatività, dell’inclusione e della costruzione di nuovi immaginari.

Dettagli evento

Sabato 18 aprile dalle 11:00 alle 21:00 ; dj set dalle ore 18:00

L’accesso al market è riservato ai possessori di tessera Clan o Kansassiti Aps, attivabile anche direttamente in loco