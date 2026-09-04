CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È tutto pronto a Castiglione della Pescaia per la decima edizione del “Salotto di Italo Calvino”, la rassegna letteraria organizzata dall’amministrazione comunale che torna da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, nel suggestivo giardino della biblioteca comunale “Italo Calvino”, che si trasformerà in un vero e proprio salotto letterario, con incontri e dialoghi dedicati a libri, storie, personaggi e temi capaci di attraversare generi diversi.

Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la vita culturale di Castiglione della Pescaia e della Maremma, confermandosi come una delle iniziative di fine estate tra le più attese.

«Siamo molto felici di riproporre uno spazio dedicato alla valorizzazione e promozione della cultura locale – afferma la sindaca Elena Nappi -, un momento dove possono essere protagonisti tutti coloro che si affacciano, anche per la prima volta, all’arte della scrittura trattando tematiche appartenenti a generi diversi che spaziano dal romanzo al giallo, dalla storia alla narrativa, passando per l’analisi della nostra psiche. Dare un palcoscenico così autorevole e di prestigio come il “Salotto di Calvino” a tanti autori è, per questa amministrazione, motivo di orgoglio e di riconoscimento per i tanti talenti che molto spesso rimango nascosti perché nessuno dà loro possibilità di esprimersi: anche per questo Castiglione della Pescaia è la patria del riconoscimento del merito e del pluralismo».

Il programma di questa edizione propone voci e generi differenti, alternando autori già affermati a nuove proposte e offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi a storie che parlano di società, sentimenti, potere e politica, relazioni, memoria storica, patrimonio artistico locale, territori e vita contemporanea.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e avranno inizio alle 18:30. Al termine di ogni presentazione, il pubblico potrà fermarsi per il tradizionale brindisi al tramonto, un momento conviviale per continuare a parlare dei libri e degli argomenti affrontati durante la serata, condividere opinioni e scoprire le eccellenze enologiche del territorio.

Programma del primo incontro

Ad aprire la decima edizione del “Salotto di Italo Calvino”, lunedì 7 settembre, sarà “Donne al potere”, di Max Nossan.

Al centro della storia c’è Claudia Rainaldi, una manager dagli “occhi di ghiaccio” che si ritrova a diventare ministra all’interno di un governo composto da donne, in uno scenario politico che nessuno aveva previsto. Con freddezza chirurgica abbatte i bastioni del potere maschile, tra decreti esplosivi, intrighi politici e battaglie interiori che scavano fino al cuore delle sue ferite più segrete.

Un romanzo che mescola azione, introspezione e visione politica, raccontando l’inarrestabile ascesa di una generazione di donne che non chiedono più il permesso.

Dialoga con l’autore Jessica Biancalani.

Il programma completo

Lunedì 7 settembre: “Donne al potere”. L’autore Max Nossan dialoga con Jessica Biancalani.

Martedì 8 settembre: “Tu non ti basti mai” di Camilla Andreini.

Mercoledì 9 settembre: “Sopravvivere non basta”. L’autrice Dianora Tinti dialoga con Lina Senserini.

Giovedì 10 settembre: “Il santo Francesco e i francescani di Grosseto”. L’autrice Vera Giommoni dialoga con Giacomo D’Onofrio.