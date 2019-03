Torna il raduno nazionale dei fuoristrada: l’appuntamento con la sesta edizione è a Santa Fiora

SANTA FIORA – Domenica 10 Marzo si svolgerà nel Comune di Santa Fiora il VI° Raduno Nazionale Fuoristrada FIF organizzato dal Club Amiata Adventure in collaborazione col Comune di Santa Fiora.

Una manifestazione non agonistica che ha raggiunto un notevole successo a livello nazionale: saranno infatti una cinquantina gli equipaggi che parteciperanno lungo le strade dell’Amiata che, nel corso degli anni, i partecipanti hanno potuto apprezzare la bellezza e la natura del nostro territorio. Un percorso di circa 35 km a road book con panorami e paesaggi mozzafiato. Un nuovo percorso con prove hard (cinque) con obbligo di verricello e consigliati i blocchi del differenziale.

“Come Club abbiamo il compito di essere attenti custodi del territorio e di intervenire nei casi in cui si creano situazioni di rischio, così da portare il nostro contributo, sfruttando la capacità degli associati di raggiungere con i loro fuoristrada anche i luoghi più impervi – scrivono dal Club Amiata Adventure 4×4 – Teniamo a precisare che l’evento è stato autorizzato dalle Istituzioni che hanno competenza in materia; una necessaria precisazione perché spesso capita che raduni di questo tipo vengono fatti senza autorizzazione e improvvisati al momento, creando spesso situazioni di rischio e pericolo per l’ambiente e gli stessi partecipanti.”

Programma del VI° Raduno Nazionale Fuoristrada – 10/03/2019:

– aperture iscrizioni ore 7:30

– colazione dalle ore 7:30 alle 9:00

– partenza prima macchina ore 9:00

– arrivo previsto prima macchina ore 15:00

– pranzo previsto per le ore 15:30

A seguire ringraziamenti e saluti