Torna il premio Mariella Gennai. Da Norma Parenti al Piccolo principe: i temi dedicati alle scuole

MASSA MARITTIMA – Sarà il 31 marzo 2021 la scadenza per partecipare alla sedicesima edizione del Premio Premio Letterario Mariella Gennai aperto ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori della Provincia di Grosseto, e che si svolgerà a Massa Marittima. Un premio nato con l’intento di ricordare l’operato di Mariella Gennai scomparsa nel 2004, a soli 46 anni, una figura che ha lasciato il segno: educatrice in centri per adolescenti e soggetti svantaggiati, consigliere comunale e provinciale. Sono tre i temi che potranno essere scelti dagli autori: il tema libero, quello dedicato a Norma Parenti, la partigiana uccisa dai nazi fascisti nel 1944 nell’anno in cui ricorre il centesimo anniversario dalla sua nascita dal titolo “Norma Parenti: una donna di 23 anni che non esitò a sacrificare la propria vita per difendere la libertà e la democrazia, valori in cui credeva fermamente” e infine quello dal titolo ”L’essenziale è invisibile agli occhi”, una frase tratta da libro Il Piccolo Principe di Antoine de Saint Exupery.

Il concorso, promosso dal Comune e dalla Commissione pari opportunità di Massa Marittima, oltre che agli studenti è come sempre aperto agli ospiti della Casa Circondariale di Massa Marittima e per la prima volta anche agli studenti del Polo Universitario Grossetano. “Nell’anno in cui la pandemia ha fatto emergere quanto la tutela del diritto all’educazione è fondamentale per lo sviluppo e la stabilità dell’individuo – commenta Ambra Fontani presidente della Commissione pari opportunità-, l’unico strumento per riuscire ad adattarsi e resistere al cambiamento, il concorso Mariella Gennai, dedicato a “I Giovani, La Cultura, Il Futuro” i tre punti fermi da cui ripartire per ricostruire una nuova società, acquisisce un significato ancora più profondo”.

“Riteniamo che partecipare ad un concorso letterario – aggiunge l’assessore alle pari opportunità Grazia Gucci -, oggi più che mai, costituisca un’esperienza formativa per i ragazzi, un’occasione per mettersi alla prova e per dedicarsi ad un’attività sempre meno consueta come la scrittura, che potrebbe invece rivelarsi interessante e appassionante, per questa ragione invitiamo gli insegnanti a stimolarli alla partecipazione”.

Tutti gli interessati a partecipare dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune, entro il termine perentorio di mercoledì 31 marzo 2021, un plico consegnato a mano, a mezzo posta o tramite corriere. Gli elaborati saranno poi valutati da una giuria espressamente nominata che sceglierà i vincitori a cui andrà un compenso in denaro di 150 euro da spendere in acquisto di libri, materiale informatico o per le arti, mentre all’Istituto di appartenenza andrà sempre la somma di 150 euro. La cerimonia di premiazione, che avrà come ad ogni edizione un testimonial d’eccezione, è prevista per sabato 5 giugno 2021 alle 16,30 presso il Palazzo dell’Abbondanza di Massa Marittima. Il bando integrale è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale www.comune.massamarittima.gr.it all’interno della sezione appositamente dedicata o potrà essere richiesto presso l’Ufficio Segreteria al primo piano del Palazzo Comunale. Per ulteriori informazioni: e-mail: premio.mariellagennai@comune.massamarittima.gr.it o tel. 0566.906284.