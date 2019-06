Torna il Mercato contadino e delle autoproduzioni di Genuino Amiatino. Ecco quando

MONTICELLO AMIATA – Con la quarta domenica di giugno torna l’appuntamento del Mercato contadino e delle autoproduzioni di Genuino Amiatino ai giardinetti di Monticello Amiata. Tra le specialità che potete trovare al mercato: verdure rigorosamente di stagione, miele, tinture ed erbe, artigianato in cuoio, saponi, olio, uova, marmellate, formaggi, pane e dolci da grani antichi, conserve.

“Ricordiamo a tutte e tutti – dicono gli organizzatori – che dalle 9 sarà presente il Banco Colazioni per chiaccherare e conoscersi tra i banchi del mercato. Acquistando i prodotti di questo mercato, oltre ad assicurarti alimenti sani e di migliore qualità rispetto a quelli che trovi al supermercato, partecipi ad un’importante azione di sostegno all’Agricoltura locale e familiare, oggi minacciata dal modello agricolo industriale e dalle regole della grande distribuzione. I contadini e i trasformatori presenti non solo coltivano e trasformano i loro prodotti con metodi biologici ed eco compatibili, ma svolgono un’importante funzione di conservazione del territorio e di trasmissione dei saperi legati alla terra ed al nostro patrimonio agro-alimentare”.

“L’agricoltura contadina – continuano – rischia oggi di scomparire e con lei una fetta importantissima delle nostre conoscenze e del nostro patrimonio culturale. Genuino Amiatino ha deciso di costruire una piazza come questa per non speculare sul lavoro contadino, per riuscire a costruire un’alleanza tra piccoli produttori e consumatori e contribuire così ad arrestare questo processo. Noi crediamo che il cibo non possa essere considerato una merce, per questo i prodotti che acquisterai, oltre al loro valore intrinseco, portano con sé un importantissimo valore sociale. Ci vediamo Domenica 23 Giugno, dalle 9 ai Giardinetti di Monticello Amiata. Coltiva un mondo migliore, mangia contadino”.