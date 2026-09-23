FOLLONICA – Dopo il successo della prima edizione, torna a Follonica la 50 Run, manifestazione dedicata ai ciclomotori d’epoca e alla passione per i cosiddetti “cinquantini”. La seconda edizione, in programma sabato 26 settembre 2026, prenderà il via da Piazza Guerrazzi, con una nuova proposta dal titolo “Il Giro Pesca”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riunire appassionati e possessori di ciclomotori con cilindrata fino a 50 cc, costruiti entro il 2000, proponendo un’esperienza capace di coniugare la passione per i mezzi d’epoca con la scoperta e la valorizzazione del territorio.

Dopo il percorso della prima edizione, denominata “Il Giro dei Montierini”, quest’anno i partecipanti saranno impegnati in un itinerario di circa 185 chilometri attraverso le Colline Metallifere e alcuni dei borghi e dei paesaggi più caratteristici della zona. Il percorso interesserà i territori di Follonica, Campiglia Marittima, Suvereto, Monteverdi Marittimo, Monterotondo Marittimo, Montebamboli, Massa Marittima e Scarlino, mettendo alla prova mezzi e conducenti in una vera e propria avventura su due ruote.

La manifestazione è organizzata da 50 Run, con la collaborazione del Club Nazionale Anteas, affiliato Asi, e si rivolge non soltanto agli appassionati che hanno vissuto in prima persona la stagione dei ciclomotori degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, ma anche alle nuove generazioni, sempre più interessate al mondo dei mezzi storici e della mobilità d’epoca.

Sono già oltre cento gli iscritti a questa seconda edizione, provenienti da numerose regioni italiane. Tra le località di provenienza figurano Piacenza, Torino, Parma, Roma, Foggia, Napoli, Treviso, Potenza e Udine, a testimonianza della capacità dell’evento di attrarre partecipanti anche da fuori regione.

La giornata prenderà il via nelle prime ore del mattino con l’allestimento del “50 Run Village” in Piazza Guerrazzi, punto di ritrovo dei partecipanti e spazio dedicato alla manifestazione. Dopo le operazioni di iscrizione e una colazione offerta dall’organizzazione, alle ore 9.00 è prevista la partenza ufficiale.

Il percorso sarà affrontato in autonomia dai partecipanti, senza un servizio di assistenza lungo il tragitto: un elemento che contribuisce a rendere l’iniziativa una vera esperienza di avventura e che richiama lo spirito dei viaggi in sella ai ciclomotori di un tempo.

Il programma proseguirà nel pomeriggio, sempre in Piazza Guerrazzi, con il “Merenda Party”, previsto alle ore 17.00.

“Manifestazioni come la 50 Run rappresentano un modo originale per promuovere il territorio e creare occasioni di incontro – sottolinea l’assessore Azzurra Droghini – la passione per i ciclomotori diventa il filo conduttore di una giornata che permette di conoscere luoghi, paesaggi e comunità, favorendo anche la presenza di visitatori provenienti da altre parti d’Italia”.

L’appuntamento è quindi per sabato 26 settembre a Follonica, con la partenza fissata alle ore 9.00 da Piazza Guerrazzi. L’iniziativa è aperta anche a curiosi e appassionati, che potranno assistere alla partenza e partecipare alle attività previste nel pomeriggio.

Per informazioni, regolamento e modalità di iscrizione è possibile consultare il sito ufficiale www.50run.it.