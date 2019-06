Torna il Follonica street workout: tre ore di sport lungo le strade della città

FOLLONICA – Torna a Follonica l’evento fitness che sta conquistando l’Italia, su base walking dinamico, e che l’anno scorso, alla sua prima edizione, ha ottenuto un buon successo con 110 partecipanti. L’edizione 2019 registra già 145 iscritti. Lo street workout è una disciplina sportiva di tipo fitness, nata anni fa negli Stati Uniti D’America, è molto diffusa anche in Europa soprattutto in quei paesi che sono provvisti di parchi muniti dell’attrezzatura minima richiesta per la ginnastica all’aria aperta.

Lo street workout è una disciplina tra il body building, la break dance e la ginnastica, che esce dall’ambito delle palestre e investe gli spazi verdi o anche urbani, rappresentando un modo completamente nuovo di vivere il fitness nonché la città. Una sola e semplice proposta creata per incentivare lo svolgimento della pratica sportiva nella grande palestra naturale costituita dall’ambiente urbano, con panchine, scalinate e marciapiedi trasformati in “attrezzi”.

Lo street workout promuove l’aggregazione e la socializzazione accogliendo persone di qualsiasi età e preparazione fisica, incentiva la cultura del benessere, divulga la conoscenza del territorio, offre divertimento attraverso la musica con l’ausilio di cuffie wireless in dotazione a ciascun partecipante, alternando una camminata allenante ad esercizi di fitness.

Il Follonica street workout 2019 prevede stazioni di fitness nei luoghi più belli della città, quali il Parco centrale, l’area Ex Ilva, piazza Sivieri, piazza Guerrazzi e la pineta di Ponente. Le lezioni saranno tenute da insegnanti qualificati del settore, ognuno proporrà una disciplina diversa, dalla tonificazione all’aerobica, da zumba al boxe-training fino al power yoga.

Lungo il percorso, nelle circa 3 ore di evento, si alterneranno camminata, corsa leggera, stazioni di fitness e soste dedicate ad ammirare le bellezze del nostro patrimonio naturale e culturale. Infatti, per ogni “stazione” gli istruttori avranno il ruolo, oltre che di guide per il benessere , anche di ciceroni della città, offrendo ai partecipanti spiegazioni ed indicazioni sui luoghi toccati dal percorso fitness.

Il ritrovo è domenica 9 giugno alle 9.30 al Parco centrale.