Torna il festival “Streetfood”: tre giorni di gusto e spettacolo sulle mura

GROSSETO – Tutto pronto a Grosseto per l’edizione numero due dello Streetfood 4 Wheels che si svolgerà negli spazi delle Mura Medicee, al bastione del Mulino a Vento (Cinghialino) in pieno centro storico, che ancora una volta sarà invasa dai Food Truck di 4Wheels.

L’evento, promosso dall’associazione nazionale Streetfood, dopo il successo dello scorso anno e della edizione “light” di giugno, torna nella città maremmana per tre giorni di festa in collaborazione con l’associazione Le Mura.

«Ufficialmente la seconda edizione, in pratica la terza se contiamo “l’assaggio” di giugno, con l’obiettivo di rendere visibile e viva questa bellissima zona della capitale della Maremma – commenta il presidente dell’associazione Streetfood, Massimiliano Ricciarini –. Dal nostro punto di vista, dopo centinaia di eventi in Italia e Francia, sapremo arricchire il programma estivo dell’amministrazione con cibo e bevande caratterizzate da qualità, storicità e tradizione, perché questo è l’obiettivo della nostra associazione».

Da venerdì 23, dalle ore 17 alle 24, e poi sabato 24 e domenica 25, dalle ore 11 alle 24, il monumento cittadino – nel Bastione Mulino a Vento (Cinghialino) – sarà invaso dallo Streetfood e dalla musica dal vivo dando seguito agli obiettivi dell’amministrazione comunale di riqualificare questa zona della città.

Il programma e i food truck presenti. A corredo dei sapori musica live, a partire da venerdì con il dj set a cura di dj Bard. Poi sabato 24 sarà la volta di una scuola di ballo caraibico di Grosseto con dj set latino. Si chiude domenica con la musica della Ballantine Band, musicisti di Enzo Pupo Ghinazzi. Il tutto farà da sottofondo ai sapori portati da Streetfood.

Ricco il menù di strada con tanti food truck presenti da diverse località d’Italia. Gli immancabili arrosticini abruzzesi, bombette di Alberobello, Hamburger di Chianina IGP, Spalla di Cinta Senese in stile barbecue, olive ascolane. Dal Lazio pasta alla gricia, carciofo alla Giudia, supplì e frittura romana, mentre dagli Usa arriva la carne cucinata in stile BBQ con le salse e dalla Danimarca l’hamburger di razza danese, hamburger Cubano invece da Cuba con mojito e cocktails caraibici. Il tutto accompagnato dalla birra artigianale dell’Amiata Grossetana a marchio Streetfood.

Il progetto “4Wheels”. Sotto il marchio “4Wheels” da qualche anno Streetfood ha selezionato numerosi tra i cibi più famosi in Italia e nel mondo cucinati direttamente su ruote. Si tratta di un modo di interpretare in chiave moderna il cibo di strada, pur non perdendone i valori essenziali che sono poi quelli raccolti dal decalogo del cibo di strada che l’associazione porta avanti e con il quale seleziona i propri partner.

Gli ineguagliabili numeri di Streetfood. Oggi, dopo undici anni di attività, l’Associazione può vantare numeri importanti per il settore. A partire dagli eventi che negli anni hanno toccato oltre 120 città italiane, portando in degustazione centinaia di cibi di strada italiani e non solo, raggiungendo, si stimano, circa 6,5 milioni di appassionati negli oltre 430 eventi messi in piedi. A questi eventi vanno aggiunti, oltre alla somministrazione di cibi “certificati”, anche attività culturali collaterali, come le visite guidate ai centri storici delle città che hanno ospitato i cosiddetti “Streetfood Village”, ma anche convegni, seminari e master di approfondimento. Oltre a questo sono decine le tesi di laurea alla quali l’associazione ha contribuito, centinaia i professionisti aiutati a entrare in questo settore partendo da zero.