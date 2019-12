Concerto di Natale di “Recondite Armonie”: appuntamento alla Chiesa della Misericordia

GROSSETO – L’atteso evento si svolgerà domenica 15 dicembre alle 17 nella Chiesa della Misericordia nel centro storico di Grosseto.

Protagonisti saranno i direttori artistici del Festival musicale internazionale “Recondite Armonie”, i pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova, che interpreteranno per questa speciale occasione anche le suite per pianoforte a quattro mani tratte dai celebri balletti “Lo Schiaccianoci”, “Il Lago dei Cigni” e “La Bella Addormentata” di Peter Illich Tchaikovsky.

Quella a Grosseto sarà una prima assoluta che il duo replicherà poi nel corso di dicembre anche per gli studenti delle scuole e nel prestigioso Museo di Sergey Rachmaninov di Mosca dove suoneranno sullo strumento appartenuto al grande musicista e compositore russo.

Come da tradizione una ricca degustazione di vini e prodotti tipici realizzata da Danilo Speroni in collaborazione con Cantina I Vini di Maremma, Latte Maremma, Caseificio Il Fiorino e AIS Grosseto, compresa nel prezzo del biglietto, sarà offerta a tutti i presenti alla fine della serata nella Sala della Misericordia di via Ginori.

Il costo del biglietto è di 15 euro intero, 12 euro ridotto per gli under 25 e soci del Festival e gratis per i bambini sotto i 10 anni di età. E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita tutti i giorni all’Edicola La Pace di Grosseto (via della Pace, davanti la chiesa del Sacro Cuore) e dalle 16 di domenica 15 direttamente sul luogo del concerto.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del Festival al 3206812722 – info.reconditearmonie@gmail – www.reconditearmonie.com

Presenta il giornalista Carlo Sestini. Posti limitati.