Torna il festival “Music & Wine”: Trio Passione in concerto al Cassero

GROSSETO – Grande evento di apertura della sezione estiva del 29° Festival Internazionale “Music & Wine” quello proposto dagli Amici del Quartetto insieme all’assessorato alla Cultura e all’istituzione Le Mura per venerdì 14 giugno alle 21,30 al Cassero senese di Grosseto con lo spettacolo “Musiche d’Autore” interpretato dal Trio Passione con la voce di Sabrina Gasparini, il violino virtuoso di Gen Llukaci e la fantastica fisarmonica di Claudio Ughetti, che spazieranno da brani intramontabili quali “Grazie alla vita”, “Dove sta Za Za”, “O suldato innammurato”, “Historia de un amor”, “Por una cabeza”, “Libertango”, “Malaguena”, solo per citarne alcuni, “a dimostrazione che la musica è un luogo senza steccati, un luogo di confronto, di culture, di espressioni, dove le emozioni stesse perdono i propri confini”.

“Tre musicisti di eccezione – commentano dall’associazione Amici del Quartetto – come la Gasparini, interprete da oltre 25 anni di musica d’autore nazionale ed internazionale, con un palmares di molte incisioni discografiche e fortunate tournèe in tutto il mondo, Gentian Llukaci, violinista diplomato col massimo dei voti presso l’Accademia delle Arti di Tirana e primo violino di orchestre quali quella della Radio Televisione Albanese e del Teatro dell’Opera, e Claudio Ughetti, fisarmonicista e compositore dalla intensa carriera presso i più famosi festival italiani ed internazionali, renderanno lo spettacolo interessante e di altissimo livello che, unito a quello dei grandi vini di Maremma presentati da “Rosae Maris” di Elisabetta Ceccariglia e dalle prelibatezze dell’azienda La Scapigliata di Orbetello accoglieranno il pubblico fra le vetuste mura cittadine per una serata di grandi sapori , grande musica e grande fascino. Una vera e propria “Notte delle Mura” insomma, organizzata per valorizzare proprio l’attività che la giovane Istituzione Le Mura del Comune di Grosseto ha intrapreso per la salvaguardia del più importante monumento della città e alla quale sarà destinato il ricavato dei biglietti di ingresso (prezzo unico € 12,00 comprensivo di aperitivo e piccolo degustazione)”.

“Dopo le fortunate edizioni degli scorsi anni – sottolinea il presidente dell’associazione Giovanni Lanzini – con quattro concerti estivi presso il Cassero Senese quest’anno il festival spicca il volo in giro per tutta la provincia prevedendo, oltre a quelli del Cassero, altri 16 concerti fino a fine estate, con un ricco cartellone che spazierà come sempre dal repertorio classico al jazz, dal tango alla world music, dalla musica barocca a quella operistica. Il tutto ovviamente sempre punteggiato e insaporito dagli assaggi dei grandi vini della nostra terra”.

I posti sono numerati e la vendita dei biglietti avviene presso il botteghino del Cassero a partire dalle ore 20,00. Prevendite presso l’Istituzione Le Mura in via Mazzini 99 accanto al Teatro degli Industri (da lunedì a venerdì 9,30 – 12,00 / martedì e giovedì anche 14,30-16,30) .