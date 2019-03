Torna il festival Migf: una settimana di grande musica per tutti

FOLLONICA – La dodicesima edizione del Migf – Mantovani International Guitar Festival si svolgerà a Follonica dal 9 al 17 marzo e sarà ricca di novità; i concerti avranno sede non solo nel Teatro Fonderia Leopolda, ma anche in altri spazi caratteristici della città come la Biblioteca Comunale, il Museo Magma e la Sala Tirreno.

Il Festival nasce nel 2008 per volontà di Fabio Montomoli, chitarrista, concertista,presidente dell’Associazione “LiveArt”, e di Alessandro Nobili, suo collaboratore, per ricordare degnamente la figura di Alvaro Mantovani, primo musicista follonichese a fare la professione nel campo musicale. Nell’ambito del Festival si sono esibiti artisti italiani ed internazionali; molte le nazioni rappresentate: Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo, Argentina, Messico, Stati Uniti; accanto ai grandi artisti hanno trovato spazio anche giovani e giovanissimi musicisti di grande talento, che in alcune occasioni si sono esibiti in apertura dei concerti.

Il Concorso sarà patrocinato dal Damus (Departamento de Arte Musicales dell’Università di Buenos Aires) e accoglierà giovani chitarristi classici da tutto il mondo; dalla decima edizione la manifestazione è stata ampliata in modo significativo, inserendo, accanto ai concerti, altri eventi atti a creare una vera e propria ‘settimana della chitarra’. Sabato 16 marzo nella Sala Leopoldina, si svolgerà un laboratorio di liuteria, dove tre famosi liutai (Paolo Bernardini, Giuliano Chiara e Ivan Bruna), esporranno le proprie chitarre e faranno da preludio, con la spiegazione delle varie fasi di costruzione, al concerto delle chitarre in mostra;

Durante il festival si svolgeranno importanti Master Classes, quest’anno in collaborazione con Dima, Doremi International MusicAcademy di Arezzo, sodalizio che porterà all’esibizione dei migliori allievi nella stagione 2019, alle quali gli appassionati di chitarra possono partecipare sia come allievi che come uditori.

Il calendario dei concerti (ingresso gratuito):

– Sabato 9 marzo: Martín Madrigal (Messico)e il quartetto d’archi ‘Allegro con brio’- Biblioteca comunale ore 21.15

– Domenica 10 marzo: Ruben Parejo (Spagna) – Biblioteca comunale ore 21.15

– Giovedì 14 marzo: Andreas Madariaga (Cile) – sala Tirreno ore 21.15

– Venerdì 15 marzo: Esibizione dei tre premiati del concorso – Teatro Fonderia Leopolda ore 21.15

– Sabato 16 marzo: Roberto Tascini (Italia) – Teatro Fonderia Leopoda ore 17.00; DuotanGO (Giorgio Albiani e Omar Cyrulnick, Italia e Argentina)) – Teatro Fonderia Leopolda ore 21.15

– Domenica 17 marzo: L’effetto Ensamble (Rui Gama, chitarra, e Dora Rodrigues, voce, Portogallo) – Museo Magma ore 17.