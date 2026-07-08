SALAIOLA – Sabato 11 e domenica 12 luglio Salaiola (Comune di Arcidosso) ospita il Festival della Poesia, con due appuntamenti dedicati alla parola, alla scrittura e alla capacità della poesia di creare relazione, ascolto e condivisione.

Si comincia sabato 11 luglio, alle ore 17.30, con la presentazione del libro “Ma il bene resiste” di Massimiliano Bardotti, insieme a Gregorio Iacopini e allo stesso autore.

Il giorno successivo, domenica 12 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, è in programma il laboratorio di poesia “Il minimo germoglio”, a cura di Massimiliano Bardotti.

Il laboratorio di scrittura prevede una compartecipazione di 30 euro.

Per prenotazioni: 335 811 6977 oppure 329 846 9827.

“La poesia è spesso uno sguardo grato su quel che c’è – afferma Chandra Livia Candiani -. La poesia indica una possibilità di attenzione, un modo diverso di abitare il presente, di riconoscere ciò che resta vivo anche nei passaggi più fragili. Il Festival della Poesia a Salaiola nasce da questo sguardo: dal desiderio di incontrarsi intorno alle parole, di condividere letture, pensieri ed esperienze, lasciando spazio alla scrittura come pratica di ascolto e di cura. Due giornate pensate per chi ama la poesia, per chi scrive, per chi desidera avvicinarsi alla parola poetica e per chi cerca un tempo lento, raccolto, capace di mettere al centro la bellezza delle relazioni e dei luoghi“.