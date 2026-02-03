PITIGLIANO – Una tradizione di Pitigliano che un gruppo di giovani ha deciso di riportare al centro della comunità con entusiasmo, impegno e tanta creatività. Sabato 21 febbraio alle ore 16:30, il Teatro Salvini ospiterà il Festival di San Rocco, un pomeriggio di spettacolo, fantasia e condivisione pensato per grandi e piccoli.

L’evento è organizzato dalla parrocchia di Pitigliano insieme al Consiglio comunale dei giovani, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il valore della partecipazione, dello stare insieme e della creatività condivisa. Un progetto che nasce dal desiderio di far riscoprire ai bambini una tradizione che fa parte della storia del paese e che merita di essere vissuta e tramandata.

Il festival sarà strutturato come una vera e propria gara in stile Sanremo, con una giuria ufficiale pronta a valutare le esibizioni. Ogni gruppo partecipante – che potrà essere formato da classi, gruppi di amici o coppie – sarà chiamato a portare sul palco la propria idea: balletti, canzoni, barzellette, sketch e piccoli spettacoli divertenti. La parola d’ordine è fantasia: più l’esibizione sarà originale e creativa, più saprà conquistare il pubblico e la giuria.

Dietro il festival non c’è solo l’organizzazione dei gruppi, ma un vero e proprio lavoro di preparazione scenica: colori, musica, immaginazione e un pizzico di meraviglia renderanno lo spettacolo un’esperienza coinvolgente per tutti. Un appuntamento pensato per i bambini, ma capace di emozionare anche gli adulti, invitati a lasciarsi sorprendere e a tornare, almeno per un pomeriggio, un po’ bambini.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: condividere l’iniziativa, partecipare e sostenere un evento che unisce tradizione, comunità e futuro. Perché, come ricordano gli organizzatori, “nulla è impossibile se ci si crede davvero”.

Il Festival di San Rocco vi aspetta al Teatro Salvini, per un pomeriggio di sorrisi, magia e spettacolo.