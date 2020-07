Torna il Festival Contamina: tre giorni di arte e cultura al Rivellino

PIOMBINO – Il secondo appuntamento di 20Eventi, la rassegna organizzata dal Comune di Piombino insieme a Pro loco Piombino e all’associazione Riolab, fa tappa al Rivellino: giovedì 30, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto torna il Festival Contamina, diretto da Chiara Migliorini.

L’edizione 2020 darà voce al mondo degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo dal vivo che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha subito uno stop ed è stato costretto a ripensare le dinamiche sistema culturale.

Tre giornate di dibattiti, confronti aperti al pubblico spettacoli, laboratori, installazioni sonore e fotografiche.

Si inizia il giovedì 30 luglio con il laboratorio dedicato ai docenti e agli operatori della scuola primaria e della scuola dell’infanzia tenuto da Peppe Coppola: dalle 14 alle 17 ai Giardini pro Patria.

Seguirà il dibattito “Cultura e scuola”, alle 18.30 al Rivellino, insieme a Salvatore Guadagnolo, Loredana Perissinotto, Annalena Manca di Agita Teatro in dialogo con l’artista e scrittore Yosuke Taki, l’attore Valerio Apice, Fabio Maccanti, dirigente Isis Einaudi Ceccherelli, Maria Elena Frongillo, dirigente Ic Marconi di Venturina Terme, Fabio Canessa, professore e critico letterario e cinematografico, e Jonathan Retico, operatore culturale e collaboratore di Fondazione Toscana Spettacolo.

Alle 20.30 inizierà lo spettacolo itinerante del Teatro nelle Foglie, compagnia di Nuovo Circo, nelle vie del centro storico.

Alle 21.45 al Rivellino ci saranno “Gli Omini”, che portano in scena “Coppa del Santo”, uno spettacolo in cui il pubblico sarà coinvolto in un gioco sui santi per eleggere e invocare un unico patrono della serata.

Venerdì 31 luglio dalle 14 alle 17.30 ai Giardini Pro Patria si terrà il laboratorio di Claudio Collovà dedicato al poeta e scrittore Rainer Maria Rilke.

Alle 18.30 seguirà il dibattito “Cultura e Politiche sociali” con Carla Bezzini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Piombino, Francesca Della Monica, pedagoga e filosofa della voce, Claudio Collovà, regista e autore teatrale, Yosuke Taki, l’architetto Barbara Catalani, Carlo Mazzerbo, direttore casa circondariale Livorno e Gorgona, e l’attrice Elena De Carolis.

Alle 21.45 si terrà lo spettacolo di teatro danza “Lost in Chaos” del gruppo Lotus, con Chiara Migliorini, Romina Zago e Benedetta Rustici.

Il 1 agosto ci sarà il laboratorio di Francesca Della Monica “La voce nella dimensione gestuale e performativa”, dalle 14.30 alle 18 ai Giardini Pro Patria, a cui seguirà il dibattito “Cultura e lavoratori dello spettacolo dal vivo”: parteciperanno Francesca Della Monica, Gianni Morelenbaum Gualberto, critico musicale, Claudio Collovà, Yosuke Taki, l’attrice Elena Fioretti, Marta Finazzi, artista e performer circense.

Alle 21 il Teatro nelle Foglie farà una suggestiva apertura al concerto di Vinicio Capossela, Pandemonium, che si terrà sabato 1 agosto.

Per info e iscrizioni ai laboratori: 388 3679760.

Per prenotare il proprio posto agli spettacoli eventipiombino.it.