Torna il Drive-in all’Argentario: la programmazione

MONTE ARGENTARIO – Torna il drive-in alla Piane con le ultime due serate, la rassegna cinematografica organizzata per questa estate dal Comune e da YouServizi l’agenzia organizzatrice di eventi. Una serata al cinema con un formato ispirato al passato ma che oggi permette di rispettare il distanziamente sociale. Seduti comodamente in auto si potranno gustare le proiezioni, due per ogni serata, la prima adatta a grandi e piccoli e la seconda consigliata a un pubblico adulti.

Il 26 agosto alle ore 20,30 il programma prevede Tutti pazzi per Mary come primo spettacolo, a seguire alle 22,30 Indiana Jones e il tempio maledetto.

La rassegna si concluderà giovedì 27 agosto con Doctor Strange prima e La guerra dei mondi come ultimo spettacolo.

L’ingresso è gratuito.