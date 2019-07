Torna il cinema in cuffia a Scarlino. Ecco il programma

SCARLINO – A Scarlino torna la rassegna cinematografica “Cinema in cuffia”. Grazie alla tecnologia wireless, i partecipanti dotati di cuffie potranno godersi il film senza interferenze pur stando all’aperto, e senza disturbare chi nelle vicinanza è intento a trascorrere la serata in altro modo.

Un’opportunità per godersi il cinema anche in quegli spazi che comunemente non sono ad esso dedicati, location esclusive e luoghi inusuali. Ogni spettatore potrà seguire la proiezione su schermo in assoluto silenzio, e in doppia lingua, italiano o inglese. È proprio questa la novità che rende unica questa esperienza soprattutto per i turisti stranieri in Maremma che potranno fruire di un servizio nella loro lingua.

Una tecnologia, quella wireless, già sperimentata in concerti, in contesti che presentano limiti strutturali per l’inquinamento acustico o che prevedono spazi in condivisione oppure addirittura più eventi in contemporanea che coinvolgono tante persone, e che può essere applicata a tanti format diversi.

L’ingresso è gratuito, è richiesto solo un documento come cauzione per il ritiro delle cuffie wireless. Per ogni serata, con inizio alle 21:30, sono 100 i posti disponibili.

Le prossime date:

mercoledì 24 luglio – Marina di Scarlino, film animazione in doppia lingua “Oceania”;

mercoledì 7 agosto – Marina di Scarlino, film animazione in doppia lingua “Alla ricerca di Nemo”;

mercoledì 14 agosto – Marina di Scarlino, film animazione in doppia lingua “Alla ricerca di Dori”

mercoledì 21 agosto – Centro Sociale Auser al Puntone di Scarlino, film animazione in doppia lingua “Robin Hood”

mercoledì 28 agosto – Marina di Scarlino, film animazione in doppia lingua “La Sirenetta”