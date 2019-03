Torna il cinema d’autore, ecco una doppia proiezione

FOLLONICA – Continua il cinema d’autore all’Astra di Follonica martedì 5 marzo e il film di Olivier Ayache-Vidal, Il professore cambia scuola con Denis Podalydes, Abdoulaye Diallo, Tabono Tandia, Pauline Huruguen

Francois Foucault è professore di lettere al prestigioso liceo Henri IV di Parigi; durante una serata, l’uomo si lamenta con una funzionaria dell’Educazionale nazionale sui problemi delle scuole di periferia”, dove bisognerebbe inviare dei professori più competenti.

Il messaggio viene recepito e Francois si ritrova a dover accettare, per la durata di un anno, il trasferimento in un liceo di periferia da cui si aspetta il peggio. Il professor Foucault dovrà allora confrontarsi con i limiti del sistema educativo e mettere in discussione i suoi principi e i suoi pregiudizi.

Due proiezioni, una alle ore 19 e una alle ore 21.30. Ingresso intero 5 euro, ridotto 4 euro. Per informazioni Cinema Astra, 056653945. Gli altri appuntamenti in programma: martedì 12 marzo: La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, martedì 19 marzo: Roma di Alfonso Cuaron, martedì 26 marzo: La favorita di Yorgos Lanthimos.