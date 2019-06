Torna il “Balestruzzo” e da quest’anno anche i più piccoli hanno il “collare”

MASSA MARITTIMA – L’8 giugno alle 17, nella sala dell’Abbondanza a Massa Marittima, la Società dei Terzieri presenterà il “Balestruzzo”, la gara di tiro dei piccoli balestrieri che si terrà venerdì 14 giugno alle 21 al Cassero senese. Quest’anno l’anteprima del Balestruzzo riveste un particolare interesse perché sarà presentato pubblicamente il “Collare del Balestruzzo”, ideato dalla sezione Avis di Massa Marittima e donato alla Società dei Terzieri per la manifestazione dei piccoli balestrieri.

Il collare è una pregevole opera dell’orafo Lorenzo Mattafirri e verrà donato pro tempore al vincitore di ogni balestruzzo che lo passerà ogni anno al successivo vincitore. Il presidente dell’Avis Mauro Franceschi sempre vicino alla Società dei Terzieri e sensibile agli aspetti culturali e tradizionali della città del Balestro, aveva già in passato collaborato con altre iniziative tra cui si ricorda il collare per il Balestro del Girifalco.

“Con questa iniziativa – afferma Franceschi – abbiamo voluto valorizzare anche la manifestazione dei piccoli balestrieri perché l’AVIS ha sempre posto attenzione ai giovani e agli aspetti educativi e formativi. Il collare è una pregevole opera formata da medaglie sullo stile degli altri collari anche s e naturalmente più piccola. Ci sono i simboli dei Terzieri e della Società dei terzieri e dell’Avis. Un regolamento sancisce le modalità di assegnazione anche se la proprietà resta della Società dei terzieri”.

Alla presentazione ci saranno rappresentanti dell’amministrazione comunale, dirigenti dell’ Avis e della Società dei Terzieri. “Sono soddisfatto – dichiara Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri – per questo nuovo impegno dell’Avis per la società, un impegno che ha una lunga storia e che trova le due associazioni fianco a fianco per i valori della solidarietà e dell’educazione dei giovani.