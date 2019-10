Torna “Corri come puoi”, la corsa-camminata aperta a tutti sul lungomare di Follonica. Il programma

FOLLONICA – La quarta edizione di “Corri come puoi” si terrà domenica 13 ottobre: si tratta di una corsa (camminata a piede libero su percorso urbano, organizzata dall’associazione Aman e con il patrocinio di Comune di Follonica, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, C.r.i. Comitato di Follonica. L’ evento è stato presentato nel Portale disabilità della Regione Toscana.

#CORRICOMEPUOI ha esordito come progetto-evento di Aman nell’anno 2016, sul lungomare di Follonica e un percorso urbano con due lunghezze, di 4 e 8 chilometri. L’evento, ripetuto in seconda edizione nel 2017 ed in terza nel 2018, ha avuto un grande numero di partecipanti, molti dei quali in stato di varia disabilità e provenienti anche da altre regioni.

L’obiettivo dell’associazione è quello di migliorare le qualità fisiche e potenziare gli aspetti conoscitivi e psichici per lo sviluppo delle competenze socio-relazionali: il tutto attraverso l’ accrescimento delle autonomie per il superamento dei propri limiti mediante la sperimentazione della abilità di coordinamento motorio.

Ecco il programma

Sabato 12 ottobre, dalle 14 alle 18 c’è #CORRINPIAZZA (piazza Guerrazzi): iscrizioni, ritiro materiali di gara, attrazioni, laboratori e musica dal vivo.

Domenica 13 si terrà #CORRICOMEPUOI. La corsa – camminata a piede libero, aperta a tutti, prevede due lunghezze di percorso, sul lungomare – viale Italia di Follonica, con unico punto di partenza e di arrivo.

Inizio alle 10 in piazza Nicola Guerrazzi

1° punto di ritorno viale Italia incrocio via dello Sparviero (2° chilometro)

2° punto di ritorno viale Italia rotonda incrocio via Isole Eolie (4° chilometro)

Arrivo piazza Nicola Guerrazzi

Lunghezza percorso breve, con punto di ritorno al 2° chilometro, km 4;

Lunghezza percorso lungo, con punto di ritorno al 4° chilometro, km 8.

Le operazioni preliminari alla partenza sono previste dalle 8 (fino alle 9,30) di domenica 13 ottobre.

Nell’area di partenza e di arrivo saranno allestiti spazi-bambini ed aree per attività legate alla pratica dello sport e all’intrattenimento, con presenza di volontari, già dalla mattina di sabato 12 ottobre fino alla intera giornata di domenica 13 ottobre.

Per maggiori informazioni www.corricomepuoi.it o scrivi a corricomepuoi@aman.it.