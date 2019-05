Torna “Click d’Autore”: la città e l’uomo protagonisti della rassegna fotografica

FOLLONICA – Annullata per maltempo nel gennaio passato, il Fotoclub Follonica organizza nuovamente la serata di Click d’Autore con il fotografo fiorentino Andrea Gasparro dal titolo “La città e l’uomo: street, architettura e progetti personali”.

Gasparro porterà in visione le sue opere fotografiche sotto forma di stampe e audiovisivi. Seguirà un dibattito con il fotografo e un approfondimento sui suoi lavori.

L’evento fotografico si svolgerà venerdì 31 maggio alle 21.30 nel salone principale della Pinacoteca Civica. Con l’occasione sarà possibile visitare anche le mostre allestite ai piani terra e primo del museo.

Andrea Gasparro nasce nel 1944 da padre napoletano e madre fiorentina. Sin da giovanissimo si appassiona alla fotografia e inizia a scattare con una Agfa Silette, che ancora oggi conserva come un cimelio. Dopo la laurea presso la Facoltà di Agraria di Firenze, oltre alla fotografia, altre passioni occupano costantemente il proprio tempo: l’insegnamento, che svolge per molti anni come lavoro, e la passione per la politica, che si sviluppa sino a presidiare la carica di assessore nel Comune di Figline Valdarno.

Nel tempo, terminati i suoi impegni di lavoro e di attività politica, la fotografia riesplode come primario interesse e la pratica a pieno ritmo quale bisogno di espressività comunicativa. Dopo le tecniche analogiche, attualmente si dedica con molto interesse alle tecniche digitali, ed elabora i suoi scatti anche in post-produzione.

Per lungo tempo interessato all’uso del b/n che oggi alterna al colore, è sempre alla ricerca di nuove forme espressive. Ha al suo attivo numerose mostre su temi che sente particolarmente vicini come le Urban-Street, le Architetture Moderne ed i suoi Progetti sempre nuovi e numerosi (Gabbie Cittadine, Eteree Inconsistenze ecc..) Presenta i suoi lavori presso Scuole di fotografie e Club fotografici.

Ha ricevuto incarichi professionali da società nel campo della pubblicità e da associazioni culturali e politiche con report su manifestazioni, viaggi della memoria a Auschwitz e Dachau, cartelloni pubblicitari ed altro. Collabora stabilmente con una ditta di pubblicità e cartellonistica del territorio fiorentino.

Le mostre degli ultimi cinque anni:

2013 Montevarchi – Gabbie Cittadine

2013 Salzburg (A) – Osmosi

2014 Firenze – Eteree Inconsistenze

2014 Firenze – Gabbie Cittadine

2014 Siena – Siamo Ombre

2015 Greve in Chianti – LiberaMente

2015 Firenze – Un Attimo Prima del Nulla

2015 Firenze – Siamo Ombre

2016 Carmignano – Istanti Diacronici

2016 Fiesole – Un Attimo Prima del Nulla

2016 Firenze – Colori delle Ombre

2016 Sarteano – Istanti Diacronici

2016 Montevarchi – Riflessi Parigini

2016 Milano – Istanti Diacronici (Tutte le Foto)

2017 Carmignano – Colori delle Ombre

2017 Sesto Fiorentino – Riflessi&Riflessioni

2017 Firenze – Urban Solitude

2017 Montevarchi – Istanti Diacronici

2018 Siena – Gabbie per Umani

2018 Seul – Collettiva

2018 Firenze – Architetture Moderne

2018 Milano – Anime Perse (Tutte le Foto)