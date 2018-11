Torna Click d’Autore: i cieli della notte protagonisti del salotto fotografico

FOLLONICA – Torna Click d’Autore, il salotto fotografico follonichese organizzato dal Fotoclub Follonica.

L’ultimo evento del 2018 del circolo fotografico vedrà protagonisti il fotografo Federico Giussani ed i suoi cieli stellati maremmani.

Appassionato di fotografia fonda con un piccolo gruppo di amici, e ne prende le redini come presidente, il Raf – Riflessi Fotografici di Grosseto, associazione che in pochi anni è diventata una realtà importante nel territorio grossetano.

Da fotoamatore si dedica alla fotografia notturna, alla ricerca dello scatto interessante, non candendo mai nel banale. Notti stellate, la Via Lattea e scorci di maremma sono i suoi soggetti preferiti.

Affronta poi il grande passo facendo diventare la sua passione una professione, che lo porta con i suoi lavori anche sul palco di San Remo.

Federico Giussani lunedì 3 dicembre alle ore 21.30 sarà ospite a Follonica, presso la sede del Fotoclub Follonica in Viale Europa 20 (ex Ipsia), un evento ad ingresso gratuito grazie alla collaborazione di Elettromar Spa.