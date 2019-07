Torna Castello d’Autore, la prima notte è con gli Steelwind

SCARLINO – Saranno gli Steelwind a inaugurare, lunedì 22 luglio alle ore 21.30, alla Rocca Pisana di Scarlino, la prima serata della nuova edizione della rassegna autoriale Castello d’Aurore. Gli Steelwind sono un quartetto di sax dalla solida preparazione classica maturata dalle esperienze con grandi direttori e orchestre, la cui bravura è aumentata e consolidata grazie alla voglia di sperimentare e mettersi continuamente in gioco.

I componenti: Iacopo Sammartano (sax soprano), Milo Vannelli (sax alto), Andrea Lucchesi (sax tenore) e Roberto Frati (sax baritono) animeranno la serata con Concertmovie assieme all’ospite d’eccezione Riviera Lazeri (violoncello).

Il gruppo eseguirà musiche composte appositamente da Marco Vanno, Roberto Frati e Riviera Lazeri, sui film proiettati contemporanea: Le voyage dans la lune (1902, Georges Méliès), capolavoro che ha segnato la storia del cinema. The great train robbery (1903, Edwin S. Porter), uno dei primi western che utilizza tecniche di ripresa innovative per il tempo, e Tetractisuite, corto che accosta immagini ed emozioni in un susseguirsi di concetti montati da Lorenzo Papanti.

La serata è a ingresso libero. Per Informazioni: Pro Loco Follonica via Roma 49. Telefono: 056652012. Organizzazione a cura di Ad Arte Spettacoli.