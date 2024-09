CALDANA – La tavola più bella e originale, oltre a quella più allegra sarà premiata domenica sera a Caldana.

Basta solo prenotare, ordinare nei ristoranti aderenti entro venerdì 13, e divertirsi.

Si tratta di un evento si solidarietà nato con l’obiettivo di raccogliere fondi in favore di Insieme in Rosa onlus. Fondi che serviranno per l’acquisto di sistemi di immobilizzazione per i trattamenti radioterapici oncologici di precisione per il reparto di radioterapia del Misericordia.

Ma come funziona? «Tu prenoti, noi ti prepariamo tavolo e sedie – spiegano gli organizzatori – puoi apparecchiare con tovaglie, piatti e decori portati da casa. Vietati carta e plastica. Ordinare cibo e bevande in uno dei ristoranti aderenti, oppure portarlo da casa e gustarlo sotto il cielo stellato».

Durante la serata premieremo la tavola più bella e originale, oltre alla tavola più allegra».

Per prenotare basta chiamare il 3341415167.