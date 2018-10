Torna “Autunno a teatro”: la rassegna amatoriale va in scena ad Arcidosso. Tutto il programma

ARCIDOSSO – E’ di nuovo autunno ed è di nuovo tempo di “Autunno a Teatro”, la rassegna amatoriale promossa dalla Compagnia teatrale “Nè arte nè parte” di Arcidosso, in collaborazione con il comune di Arcidosso .

La rassegna è giunta alla diciannovesima edizione, dedicata alla memoria di Franco Malinverno, si svolgerà come sempre nei locali del Teatro degli Unanimi di Arcidosso (GR).

Quest’anno in scena: Sabato 3 Novembre, i “Teatranti di Fabio Cicaloni “di Grosseto, con “Sorelle Materassi”.Un adattamento dell’opera di Palazzeschi, di Fabio Storelli, regia Fabio Cicaloni e Andrea Ferrari.

Sabato 10 Novembre, L’Associazione culturale LOTUS di Piombino (LI), con “Se lo dico…è vero”. Con: Benedetta Melani, Chiara Migliorini, Sandra Riccucci. Regia di Chiara Migliorini.

Sabato 24 Novembre, il “Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio” di Grosseto, con “Fidanzate, mogli, amanti…e altre simili calamità”. Di A.Cechov, adattamento di Giacomo Moscato.

Sabato 1 Dicembre, “Leggera Electric Folk Band”, Monte Amiata, con “Di quando – storie di personaggi e fatti non puramente casuali”.Testo di Senio Nucciotti, con Giammarco Nucciotti. Regia di Manfredi Rutelli. Musiche: Leggera Electric Folk Band.

Domenica 2 Dicembre, “Gli Amici di Renzo” presentano “Si potrebbe far finta di niente.” SPETTACOLO FUORI RASSEGNA, GRATUITO.

In memoria dell’amico Renzo Scorretti, i suoi compagni d’arte metteranno in scena lo spettacolo con lui costruito, Regia di Roberto Magnani.

Durante la serata si terrà una raccolta fondi destinata all’acquisto di un defibrillatore da donare alla comunità di Arcidosso.

ORARIO SPETTACOLI: tutti i sabato 21:15. Domenica 2 Dicembre: 17:00. INGRESSI: Intero 8,00 Euro- Ridotto 6,00 Euro. (Minorenni, studenti scuole superiori).

Abbonamento 28,00 Euro.

INFO E PRENOTAZIONI: Cell. 347 9081631 (Irene) – nearte.neparte@libero.it.