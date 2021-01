Torna Assaggi di parole: Mattia Insolia presenta “Gli affamati”. Diretta Fb sulla pagina della biblioteca

PIOMBINO – Prosegue la rassegna Assaggi di parole, organizzata dall’associazione Assaggialibri in collaborazione con la Biblioteca Civica Falesiana.

Dopo il successo dei primi quattro incontri che hanno avuto come protagonisti Sacha Naspini, Elvira Seminara, Donatella Di Pietrantonio e Cristiano Poletti, sono stati messi in programma altri quattro appuntamenti dedicati alla narrativa che si terranno online sulla pagina Facebook della Biblioteca il giovedì dalle 21.15.

Le date: 21 gennaio Mattia Insolia presenta Gli affamati (Ponte alle grazie, 2020), 28 gennaio Eleonora Sottili presenta Senti che vento (Einaudi, 2020), 4 febbraio Anna Bertini presenta Le stelle doppie (Arkadia, 2020), 25 febbraio Maria Grazia Calandrone presenta Splendi come vita (Ponte alle grazie, 2021).

Ospite della presentazione di giovedì 21 gennaio è lo scrittore Mattia Insolia che dialogherà con Lorenza Boninu e Michele Paoletti a proposito del suo romanzo di esordio edito da Ponte alle Grazie, Gli affamati.

Antonio e Paolo sono fratelli, diciannove e ventidue anni. Vivono soli da quando il padre è morto e la madre è andata via di casa. Vivono alla giornata, tirano avanti in un presente che non concede di elaborare progetti futuri. E abitano in un paese minuscolo, una periferia immaginaria nel centro Sud che sembra quasi un confino, degradato e gretto. È un’estate torrida. Antonio cerca un lavoro, Paolo di tenersi stretto il proprio. L’esistenza dei due procede senza grandi avvenimenti, tra notti allucinate, feste con gli amici, giornate al mare e serate di sesso, alcol e droga. Finché poi, un giorno di quiete apparente, qualcosa si spezza, e vecchi scheletri saltano fuori dall’armadio, mostri del passato seppelliti in malo modo. Una grande, nuova narrazione contemporanea che sa illuminare la nostra rabbia e la nostra solitudine, che lo fa attraverso una lingua precisa e scarna, uno sguardo maturo e senza paura. Un desiderio autentico di denudare la realtà per comprenderla e forse, domani, trasformarla.

L’incontro si svolgerà in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca Civica Falesiana di Piombino dalle 21.15.

Gli spettatori potranno intervenire inviando messaggi in diretta.

INFO: 0565 226110 biblioteca@comune.piombino.li.it.