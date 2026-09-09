GROSSETO – Grosseto si prepara a fare un tuffo nel passato con la quinta edizione di “A spasso nel Medioevo. Sulle orme del Grifone”, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre. Un grande evento che trasformerà la città in un affascinante palcoscenico medievale, tra rievocazioni storiche, conferenze a tema, spettacoli in costume, laboratori artigianali e cortei.

Con circa 350 figuranti provenienti da tutta la provincia, la compagnia ospite dalla città di Lucca e un ricco calendario di eventi tematici, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più attesi per cittadini e turisti, offrendo un’esperienza immersiva nella storia e nelle tradizioni del territorio.

L’evento prenderà il via sabato 19 settembre con l’appuntamento previsto per le 11.30 presso il Museo di Storia Naturale della Maremma con la conferenza intitolata “L’arco nella storia dell’uomo”, assieme ad esperti del settore.

Le iniziative proseguiranno nel pomeriggio: dalle 16.30 appuntamento in Piazza Indipendenza, area dedicata ai giochi in legno, giochi da tavola e percorsi per persone di tutte le età e, a poca distanza, il Giardino dell’Archeologia si trasformerà in un vero villaggio medievale e area militare dove si potranno ammirare esposizioni di armamenti, esibizioni di armigeri, dimostrazioni di tiro con l’arco storico e schermaglie medievali con l’utilizzo di fedeli riproduzioni di armi d’epoca.

Il momento più suggestivo della manifestazione è previsto domenica 20 settembre. Durante l’intera giornata verranno riproposte le attività e le ambientazioni del sabato ma il vero protagonista sarà il grande corteo dei gruppi di rievocazione storica che, a partire dalle 17.30, percorrerà le principali vie del centro fino a raggiungere piazza Dante dove si terranno esibizioni spettacolari con musica e danze medievali.

Per informazioni dettagliate e per consultare il programma completo dell’evento, è possibile consultare il sito: https://aspassonelmedioevo.it.