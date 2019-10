Torna a Rispescia Arteambiente la mostra dei lavori dei bambini delle scuole

RISPESCIA – Torna a Rispescia, nella storica sede maremmana di Legambiente, Arteambiente, la mostra finale dei lavori realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che hanno preso parte all’omonimo percorso di formazione. Promosso dall’associazione Arte Bambini Creatività Onlus di Rispescia, la mostra rappresenta un importante momento di condivisione e crescita collettiva grazie al quale veicolare i messaggi ambientalisti attraverso forse non convenzionali. Da oltre quindici anni, l’associazione ABC Onlus si impegna a promuovere l’educazione all’arte nelle scuole, ideando questo interessante progetto tenendo in considerazione le finalità proposte da Legambiente.

“La parola chiave sulla quale mi voglio soffermare nel presentare la mostra di quest’anno – ha dichiarato Fiorita Bernieri, presidente dell’associazione ABC Oblus – è creatività. Il pittore Kandinskij, maestro nell’arte astratta, nel suo capolavoro ancora attuale “Lo spirituale nell’arte”, parla del potere assoluto dell’arte e del colore sull’anima di chi crea e osserva. L’arte come creatività – ha continuato la Bernieri – ha da sempre svolto un ruolo importante nell’educazione dei bambini: stimola il pensiero, sviluppa le potenzialità intrinseche, favorisce la crescita intellettuale e la capacità di problem solving in maniera autonoma ed innovativa. L’esperienza pedagogica dell’arte è assolutamente preziosa nell’evoluzione di crescita di un bambino. Durante il processo creativo l’arte non è vista come mera bellezza esteriore, bensì come momento spirituale di auto scoperta del sé interiore”.

“Le attività artistiche – ha spiegato la presidente – permettono di creare oggetti concreti attraverso pensieri più celati e più nascosti, favorendo così l’apprendimento profondo di competenze interdisciplinari. Si ispirano proprio a questa filosofia pedagogica il percorso formativo, i diversi progetti e le collaborazioni che l’Associazione “Arte, Bambini, Creatività – ONLUS” propone ogni anno alle Scuole di ogni ordine e grado e ai vari Enti del nostro territorio. Al centro della metodologia c’è infatti proprio la creatività intesa come metodo sicuro per lo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo-affettivo del bambino.”

L’appuntamento con Arteambiente 2019 è dal 10 al 13 ottobre nei locali dell’ex Enaoli a Rispescia. L’inaugurazione è prevista per le ore 16.00 con la consegna degli attestati. La mostra rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni della manifestazione dalle ore 15.00 alle ore 19.30.