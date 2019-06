Torna a Pitigliano la tradizionale festa dell’infiorata per il Corpus Domini

PITIGLIANO – In occasione del Corpus Domini, domenica 23 giugno per le vie del centro storico, Pitigliano organizza la spettacolare infiorata. Quest’anno sarà possibile vivere appieno l’evento e scoprire i dettagli di questa antica tradizione, che risale al 1600, grazie anche alla visita guidata su prenotazione, organizzata dal Comune in collaborazione con la pro loco l’Orso, nell’ambito del ciclo “Pitigliano walks and trekking”.

La festa sarà anticipata venerdì 21 giugno, ore 21.15, dal concerto del Corpus Domini, nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, in piazza San Gregorio VII, a cura degli allievi dell’accademia musicale Città di Pitigliano. Nell’occasione saranno benedetti i Rioni.

Domenica 23 giugno, a partire dalle prime ore del mattino, gli abitanti di Pitigliano si riverseranno nelle vie del centro storico tracciando con il gesso sul manto stradale dei disegni – alcuni a tema sacro, altri a tema libero – che durante le varie ore del giorno saranno riempiti e colorati con l’uso di tantissimi fiori, foglie verdi e segatura, per un incantevole risultato artistico. I quadri floreali sulla pavimentazione stradale saranno ben visibili per l’intera giornata, fino alle ore 17, quando si terrà la santa messa. Subito dopo, con il passaggio della processione del Corpus Domini i tappeti floreali saranno calpestati. E’ consuetudine, al termine della processione, portare a casa una parte dei fiori.

“L’infiorata è un evento che coinvolge cittadini di ogni età – spiega Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura e al Turismo – è una vera e propria festa di paese ed è questo uno degli elementi che piace di più ai turisti, oltre alla bellezza delle strade addobbate con vere e proprie opere d’arte floreale, per accogliere la processione del Corpus Domini”.

I visitatori che domenica volessero collaborare all’allestimento dei tappeti di fiori possono rivolgersi direttamente all’ufficio turistico segnalando la loro disponibilità. Mail: iat@comune.pitigliano.gr.it, 0564 617111.

Come partecipare alla visita guidata

Domenica 23 giugno, ritrovo alle ore 9 e 45 all’ufficio turistico di Pitigliano, in piazza Garibaldi. Da lì partirà la visita guidata in doppia lingua, italiano e inglese, per scoprire i segreti dell’infiorata.

Durata: due ore e mezzo. Percorso facile adatto alle famiglie con i bambini.

Costo della visita guidata: 10 euro a persona. Gratuito per i bambini sotto 12 anni. Info e prenotazioni: Ufficio turistico di Pitigliano, piazza Garibaldi. Mail iat@comune.pitigliano.gr.it, 0564 617111. L’ufficio rimane aperto dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30. La domenica, dalle 9 alle 12 e 30.

“Il Comune e la pro loco ringraziano per la collaborazione il gruppo famiglie parrocchiali; Azione Cattolica, l’associazione Polisportiva San Rocco, l’accademia musicale Città di Pitigliano e tutti coloro che mettono a disposizione la loro arte e il loro tempo per portare avanti questa bellissima festa della tradizione”.