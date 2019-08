Torna a Follonica la Mostra mercato del disco: vinili, cd, dvd, foto e riviste dal prog alla techno

FOLLONICA – Torna intorno alla guglia di piazza Sivieri, a Follonica, la tanto attesa Mostra mercato del disco 33/45/mix, cd e dvd usato e da collezione giunta alla 14esima edizione. Oltre 60 metri di esposizione con collezionisti da tutta Italia per vendere o scambiare i propri tesori musicali, da venerdì 23 a domenica 25 agosto, dalle 18 alle 24: dischi in vinile 33 e 44 giri, cd, dvd, poster, foto, video, libri, cartoline, riviste. Molte le rarità pronte per i visitatori, a partire dal prog italiano sino a giungere alla techno anni ’90.

Lungo l’elenco delle stampe originali in vinile che si potranno trovare alla fiera di Follonica: dal rock al blues, dal jazz, alla musica italiana, dal punk alla world music, dalle colonne sonore alle tantissime offerte che verranno preparate per l’occasione.

Il vinile sarà di nuovo protagonista della diffusione musicale, a disposizione anche una postazione con cuffie per l’ascolto dei dischi.

Un’occasione da non perdere: sia per chi abbia intenzione di tornare ad apprezzare il miglior supporto fonografico esistente, il vinile, sia per le nuove generazioni che decidono di avvicinarsi ad un oggetto “vintage” ancora attuale e lasciare le registrazioni in mp3.

Per informazioni, è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo ganzoeventiculturali@gmail.com o visitare la pagina Facebook Mostra Mercato del Disco

La Mostra del Disco di Follonica è organizzata da Ganzo! Eventi Culturali in collaborazione con PuntoRadioFM, Pro loco Follonica e il patrocinio della Città di Follonica.