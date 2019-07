“Tommy”, quando l’arte aiuta a superare limiti e barriere nell’autismo

ROSELLE – Una serata di musica e spettacolo per dimostrare come l’arte possa servire a superare le barriere e parlare di autismo. È quella in programma per domani, martedì 30 luglio, alle 21.30 alla Cava di Roselle (Grosseto), con il concerto delle “Mine Vaganti” e il musical “Tommy”.

Un progetto che nasce da un’idea di Ettore Caterino, neuropsichiatra infantile, responsabile del settore autismo per la Asl Toscana sud e appassionato jazzista, e dalla collaborazione con l’associazione Iron Mamme di Grosseto, che riunisce genitori di ragazzi autistici. Sul palco della Cava, quindi, un gruppo di musicisti professionisti, tra cui due genitori di ragazzi autistici, che proporranno l’omonimo musical degli anni Settanta con i brani originali degli Who. Al loro fianco i ragazzi speciali dell’associazione, alcuni bambini del progetto teatro e le loro mamme, per dare voce, sotto la regia di Paola Svetoni e Maurizio Valeri, a una realtà spesso sconosciuta e dimostrare come l’inclusione porti sempre a qualcosa di straordinario che permette, spesso, di scoprire e imparare ad esprimere il proprio talento.

La band “Tommy e tutto il resto” a cui spetta la parte musicale e canora è stata appositamente costituita per il progetto ed è formata da Ettore Caterino (voce e chitarra acustica), Beatrice Caterino (voce) Gaia Caudai (voce), Leonardo Manetti (batteria e percussioni) Enrico Rinnocci (piano e tastiere), Michele Lipparini (chitarra elettrica), Cesare Manetti (batteria) e Marco Caudai (basso elettrico).

Sono serviti molti mesi per costruire musicalmente il progetto e in quel tempo l’associazione Iron Mamme ha creato insieme al liceo musicale Polo musicale “Bianciardi” di Grosseto un progetto che ha coinvolti studenti autistici e no che hanno creato delle composizioni grafiche video, supporto di tutto lo spettacolo.

E il tema del superamento delle barriere e dei propri limiti e la possibilità di esprimersi attraverso forme non convenzionali sarà il tratto distintivo della serata. Prima della messa in scena di “Tommy”, infatti, è in programma l’esibizione delle “Mine Vaganti” un gruppo nato all’interno del centro diurno per la salute mentale “La terra di mezzo” di Orbetello che proporrà, con il sostengo della band Accordi e Disaccordi e la direzione di Massimiliano Barozzi un repertorio dei cantautori italiani più famosi.

L’ingresso alla serata è a offerta e il ricavato andrà a finanziare interamente i progetti dell’associazione Iron Mamme.

Il programma della settimana

La settimana della Cava prosegue mercoledì 31 luglio con la presentazione del libro “Vento in scatola” di Marco Malvaldi e Glay Ghammouri. Giovedì 1 agosto con il recital “Invisibili” della Banda Armata Maremmana, venerdì 2 gli Skinover, cover band degli Skunk Anansie, e sabato 3 agosto il concerto di Scapestro.