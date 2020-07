Ti leggo una storia all’aperto: il sabato mattina appuntamento con le letture per bambini

PIOMBINO – Continua e si rinnova l’appuntamento del sabato mattina con le letture per bambini: concluso il periodo di lockdown, l’iniziativa si sposta dal supporto digitale al giardino di piazza Ozanam in via dell’Arsenale. Tutti i sabati, dal 4 luglio all’8 agosto dalle 10.15 alle 12.30, la biblioteca Civica Falesiana insieme ai volontari di Nati per leggere organizza un appuntamento fisso dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni.

Complice il bel tempo e l’allentamento delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio, da adesso è possibile svolgere l’attività all’aperto, mantenendo il distanziamento sociale e il contingentamento. Gli appuntamenti saranno a numero chiuso e su prenotazione: massimo due gruppi di non più di cinque bambini accompagnati da un adulto per ogni giornata. Prima di accedere al giardino sarà misurata la temperatura corporea, sarà obbligatorio igienizzarsi le mani e indossare la mascherina. All’interno del giardino dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e ottanta.

Per prenotazione: personalmente alla sede della biblioteca in via Appiani 32, via mail all’indirizzo biblioteca@comune.piombino.li.it, telefonicamente al numero 0565 226110. Sarà richiesto nome e cognome, età e numero di telefono dei partecipanti.