“Ti leggo la storia che vuoi”: tornano gli appuntamenti in biblioteca dedicati ai più piccoli

PIOMBINO – Da questo sabato, 3 ottobre, alla Biblioteca civica falesiana riprende l’iniziativa “Ti leggo la storia che vuoi”: ogni primo sabato del mese i volontari di Nati per Leggere saranno a disposizione dei bambini dalle 10.30 alle 12.30 per leggere storie e per dare informazioni ai genitori sui benefici della lettura e consigli su cosa e come leggere ai bambini per educarli al piacere delle storie.

Età consigliata: da 0 a 6 anni. Ingresso gratuito su prenotazione; posti limitati nel rispetto delle norme anti-covid. Info e prenotazioni: 0565 226110 – biblioteca@comune.piombino.li.it

Ancora un’iniziativa dedicata ai più piccoli torna, invece, a Riotorto: dal 10 ottobre ogni secondo sabato del mese si terrà “Spuntino di lettura”. Dalle 10.30 alle 12.30 nello spazio bambini della Biblioteca Bidibibook ci saranno letture per bambini, giochi teatrali e micromagia con Anselmo Nicolino (Teatro dell’Aglio). Età consigliata dai 5 anni.

Ingresso gratuito su prenotazione; posti limitati nel rispetto delle norme anti-covid.

Info e prenotazioni: 0565 63412 – biblioriotorto@comune.piombino.li.it