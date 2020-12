Ti leggo la storia che vuoi: appuntamento online per i bambini

PIOMBINO – Ti leggo la storia che vuoi, l’appuntamento con le letture in biblioteca dei volontari di Nati per Leggere, previsto ogni primo sabato del mese, questa volta si terrà online: sabato 5 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 in video conferenza.

I volontari di Nati per leggere saranno a disposizione dei bambini e dei genitori per leggere storie in collegamento dalla biblioteca. Per partecipare occorre contattare la biblioteca che fornirà il link per il collegamento.

Partecipazione gratuita su prenotazione. Info e prenotazioni: 0565 226110, biblioteca@comune.piombino.li.it.