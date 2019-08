“The Great Gatsby. Il sogno americano”: appuntamento a Capalbio

CAPALBIO – Domani, mercoledì 28 agosto, il cartellone estivo del Comune di Capalbio propone un tuffo nei ruggenti anni ’20 con lo spettacolo di teatro e musica “The Great Gatsby. Il sogno americano”, tratto dal romanzo di Scott Fitzgerald, riduzione teatrale di Paola Salvestroni e direzione musicale di Carla Baldini.

È appena finita la Grande Guerra, l’America esplode di prosperità e – a passo di swing – vagheggia un futuro smagliante.

Il ricco e misterioso Jay Gatsby sogna di riconquistare l’affascinante Daisy, l’amore perduto per cui ha costruito un impero economico e un palazzo lussuosissimo sulla baia di Long Island, dove organizza feste sfarzose in cui la più varia umanità si inebria di musica e champagne. Annullare il tempo trascorso, ritornare all’idillio vissuto con Daisy cinque anni prima non sembra impossibile a Gatsby: niente sembra impossibile in questa America rampante ed ambiziosa. Ma l’idillio di Gatsby è destinato ad un finale tutt’altro che lieto: la sorte lo travolge inesorabilmente come di lì a poco travolgerà tutta l’America, presa nella morsa della Grande Crisi che farà crollare speranze e illusioni mettendo fine al “sogno americano”.

Lo spettacolo rievoca l’atmosfera magica dell’America dei Roaring Twenties. Nel flusso della narrazione, affidata all’attore Luca Pierini, si inseriscono – secondo una suggestiva architettura ritmica – brani della migliore tradizione jazz: da “On the sunny side of the street” a “Honeysuckle Rose”, da “Stormy Weather” all’immancabile “Charleston Craze”. Sul palco, un ensemble vocale-strumentale composto da Carla Baldini (canto) e dalla DIxie Band Street Parade (Fabrizio Bai – chitarra, Maurizio Pasqui – tromba, Alberto Solari – trombone, Massimo Guerri – clarinetto e sax, Emanuele Rappuoli – contrabbasso, Maicol Cucchi – batteria). L’insieme di parole e musica dà vita ad un raffinato mix di allegria e nostalgia che ben restituisce lo spirito dell’epoca, euforico di fronte a un presente gonfio di possibilità ed ignaro della crisi che entro pochi anni l’avrebbe travolta. Dopo lo spettacolo gli spettatori potranno ballare accompagnati dalla musica dei favolosi “Roaring Twenties”. È gradito l’abbigliamento in stile.

Lo spettacolo – ad ingresso libero – si terrà in piazza Magenta, con inizio alle 21.30.