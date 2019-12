“The Gospel Night”: il concerto di Natale della Fondazione Il Sole al Moderno

GROSSETO – Manca ormai pochissimo alla sesta edizione di “The Gospel Night”, il tradizionale concerto di Natale in favore della Fondazione Il Sole che quest’anno si terrà venerdì 20 dicembre alle 21.30 al Teatro Moderno di Grosseto ed avrà come protagonista il pluripremiato Chicago Mass Choir, considerato negli U.S.A. “the best traditional Gospel Choir”.

Il Chicago Mass Choir torna quest’anno in Italia dopo il memorabile tour del 2010 e dopo le date di L’Aquila, Udine e Vercelli farà tappa a Grosseto per poi chiudere la tournée natalizia con tre concerti al Parco della Musica di Roma.

Il Chicago Mass Choir è stato fondato più di 60 anni fa dai reverendi Milton Brunson, Robert Wooten e Willie Webb e vanta 14 dischi pubblicati e distribuiti a livello internazionale, 2 nomination ai Grammy Awards, 3 ai Dove Awards e 10 agli Stellar Award, oltre a collaborazioni con star, produttori ed eventi mondiali. È oggi composto, nella formazione residente, da circa ottanta elementi; il tour italiano vedrà protagonisti i migliori solisti del coro – 11 cantanti straordinari con produzioni discografiche proprie e riconoscimenti ai massimi livelli della musica gospel e soul – accompagnati da pianoforte e batteria.

Ogni concerto del Chicago Mass Choir è entusiasticamente contagioso: un’autentica celebrazione della più vera e genuina tradizione della musica Gospel. Come consuetudine la serata sarà aperta dal coro gospel grossetano Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, che si presenterà con una formazione più numerosa degli anni precedenti: 25 coristi accompagnati da Stefano Pioli al pianoforte, Massimo Niccolai al basso, Francesco Favilli alla batteria e diretti da Carla Baldini, che firma anche la direzione artistica dell’evento. Lo spettacolo si concluderà con un gran finale a cori riuniti.

I biglietti per “The Gospel Night” sono andati letteralmente a ruba; ne rimangono poche decine presso le due prevendite di Grosseto (l’edicola Cicaloni di via della Pace e la Fondazione Il Sole).

L’intero ricavato della serata sarà destinato alla Fondazione Il Sole, a sostegno dei progetti in favore della disabilità.

Info: Stefano, tel. 335 584 9911 – info@sfcomunicazione.com.