The Fantomatik Orchestra a Acqua Village: la marching band tra le attrazioni dei parchi

FOLLONICA – Domenica 11 agosto a Acqua Village Cecina e Follonica arriva l’energia positiva de “The Fantomatik Orchestra” per un doppio appuntamento da non perdere. La band itinerante sarà ospite dei parchi acquatici dei divertimento: alle 12 le note della Fantomatik suoneranno nella struttura di Follonica e alle 15 il gruppo si sposterà a Cecina. Due appuntamenti dedicati agli ospiti di Acqua Village.

The Fantomatik orchestra è un progetto musicale nato in Toscana nel 1993 come gruppo funky, soul e rhythm’n’blues, con influenze etno, pop e dance. Nel 2001 la band intraprende una svolta importante: il gruppo da palco diventa marching band, sullo stile delle street band americane. La formazione, composta da più di 14 musicisti, riesce subito a imporsi all’attenzione pubblica anche grazie alla scelta di rinnovare costantemente il proprio repertorio ricercando nuove sonorità e nuove idee. Nel corso degli anni la Fantomatik Orchestra ha suonato per le strade e sui palchi di molte capitali sia italiane che internazionali; ha introdotto i concerti di grandi artisti, ha partecipato a trasmissioni, eventi teatrali e cinematografici, sviluppando un’identità originale, che non la fa assomigliare né alla tradizionale banda di paese, né alla classica street band o marching band all’americana.

«La cura degli arrangiamenti – spiegano dalla proprietà di Acqua Village – la scelta del repertorio, la formazione strumentale, l’energia e la vitalità dei musicisti danno luogo a uno spettacolo musicale unico che riesce a coinvolgere il pubblico non solo all’ascolto, ma anche alla danza e al movimento. Domenica 11 agosto la band sarà ospite nei nostri parchi acquatici: è un regalo che facciamo ai nostri clienti per rendere la giornata a Acqua Village ancora più divertente».