Tesori di famiglia: la cooperativa incontra i cittadini per ricostruire la storia del territorio

MONTEMASSI – La Sezione soci Unicoop Tirreno delle Colline Maremmane e l’Archivio Storico di Unicoop Tirreno stanno raccogliendo tracce del passato, fotografie, lettere, diari, testimonianze, vecchi filmati attraverso l’iniziativa “Tesori di famiglia”.

Le Sezioni soci e l’Archivio Storico di Unicoop Tirreno hanno portato avanti iniziative miranti a promuovere la cultura e i valori, non solo legati alla cooperazione. La Sezione soci Colline Maremmane comprende anche le comunità di Ribolla, Roccastrada, Roccatederighi, Sassofortino, Sticciano, Monticiano e Paganico: una parte della Maremma ricca di storia e di memoria, dalle miniere al movimento cooperativo. Si è sentita la necessità di raccogliere le memorie e le radici di questo territorio per salvarle dall’oblio, rafforzare l’identità della comunità e raccontarle alle giovani e future generazioni. L’Archivio storico di Unicoop Tirreno conduce ricerche miranti a riscoprire eventi storici legati alla cooperazione nei diversi luoghi in cui opera la Cooperativa restando legato alla sua dimensione archivistica.

I sei incontri del 2019 con “Tesori di famiglia”

Lunedì 25 febbraio, ore 17-19 Sala del Camino, presso Azienda Rocca di Montemassi, Valeria Magrini, Responsabile area soci di Unicoop Tirreno introduzione al corso, finalità e ruolo della sezione soci Coop nel territorio. Marco Gualersi, Storico e collaboratore Archivio Storico Unicoop Tirreno, Introduzione al corso, illustrazione dei temi, degli interventi e dei partecipanti. Enrico Mannari, Docente Luiss. Il valore civico della Memoria: uno sguardo sulle modalità diverse con cui passato e presente si relazionano. Esistono modalità diverse con cui passato e presente si relazionano. Il passato offre casi e modelli, il presente gli pone interrogativi e mantiene memoria di alcuni suoi eventi, uomini o donne sui quali costruire, di volta in volta, politiche della memoria.

Mercoledì 6 marzo, 17-1, biblioteca Roccastrada

Lucia Matergi, Direttore scientifico Fondazione Luciano Bianciardi e Presidente dell’Istituto Gramsci di Grosseto. Ricette di famiglia, ovvero il cibo come testimonianza di continuità.

Come si nutre e si è nutrita una comunità? Quanto incide la preparazione del cibo sulla costruzione dell’identità di un territorio? Il laboratorio è mirato a stimolare una riflessione sullo stato di salute della comunità attuale, in equilibrio tra conservazione e innovazione, attraverso la ricerca dei documenti più abitualmente tramandati di generazione in generazione: le ricette di famiglia.

Lunedì 18 marzo. 17,00-19.00, Sala Conferenze Archivio Storico Unicoop Tirreno, Ribolla

Antonella Ghisaura, Archivista Hyperborea. La storia siamo noi… nessuno si senta escluso!!!

Cosa si intende per “archivi personali”? Come nascono? Cosa raccolgono? Come si conservano? Come si valorizzano? In questo incontro parleremo di possibili risposte e proposte di soluzioni per provare a lasciare il nostro segno nella “storia di domani”.

“Chi fuor li maggior tui?”, chiedeva Dante. Conoscere il passato aiuta a inserire la propria esperienza personale in un contesto più ampio, di memorie familiari, sociali, professionali, cittadine, nazionali. Conoscere il passato significa, in sostanza, non vivere più isolati.

Giovedì 11 aprile, 17-19., Sala Conferenze Archivio Storico Unicoop Tirreno, Ribolla

Anna Caprarelli, Università “La Tuscia” di Viterbo, Scatti di memoria. Raccontare la propria Storia

Le immagini fotografiche ci pongono davanti a un dubbio, il dubbio del ricordo, il dubbio della storicità, il dubbio della memoria. Se è vero che una fotografia è un certificato di presenza, come scriveva Roland Barthes, lo storico deve saper interrogare le fotografie, analizzarle, deve saper ricavare da ogni scatto tutte le informazioni possibli. Deve saper guardare oltre la foto.

Ma come si compie un lavoro storico sulle fotografie? Come si conservano e si ordinano gli scatti della nostra vita? Come si utlizzano gli strumenti digitali?

Giovedì 18 aprile 2019, 17,00-19.00, Sala Conferenze Archivio Storico Unicoop Tirreno, Ribolla

Marco Gualersi, storico e collaboratore Archivio Storico di Unicoop Tirreno, Scrivere la storia

I documenti, le testimonianze, i racconti sono i mattoni con cui si costruisce la Storia e lo storico è un artigiano che utilizza strumenti scientifici per raccontare: durante l’incontro verranno date alcune nozioni di base del metodo storico, dei metodi di utilizzo del materiale documentario; inoltre verranno presentati anche alcuni rudimenti di scrittura creativa per narrare il proprio vissuto o la cronaca familiare.

Giovedì 9 maggio 2019, 17,00-19.00, Sala Conferenze Archivio Storico Unicoop Tirreno, Ribolla Federico Santini, Regista. Ricordi visivi. Lo scopo di questo modulo è dare ai partecipanti le competenze di base per poter realizzare dei materiali audiovisivi consultabili che siano in grado di testimoniare le memorie del passato delle comunità e dei territori di cui fanno parte. In questo modulo verrà presentata una breve lezione teorica in ci si parlerà delle possibilità offerte dalla digitalizzazione dei materiali, dei metodi di archiviazione digitale. Ci sarà quindi un laboratorio pratico per realizzare delle video testimonianze con i device digitali di uso comune come smartphone e tablet, per gestire i caratteri audio-video delle inquadrature.