Terretrusche: appuntamento a Rocca di Frassinello

Terretrusche racconta la contemporaneità di questo affascinante popolo valorizzando territorio e cultura, e l’evento finale è la sintesi di questo lavoro, che sottolinea la simbiosi tra l’uomo e l’ambiente, il passato ed il futuro, in un luogo simbolo: la tenuta della Rocca di Frassinello, che oltre ad essere riconosciuta a livello mondiale come polo di eccellenza del vino, è uno dei primi musei privati d’Italia ad entrare a far parte della Rete dei Musei della Maremma, in quanto all’interno della proprietà ha sede il Centro di Documentazione Etrusco, dove sarà visitabile il nuovo allestimento della mostra – museo curata da Italo Rota.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 15.30 presso il parcheggio della Necropoli Etrusca di San Germano presente all’interno della Tenuta di Rocca di Frassinello, a Gavorrano, per poi proseguire alla visita della Necropoli con la guida dal Prof. Luca Cappuccini, Etruscologo dell’Università di Firenze, che presenterà le ultime sensazionali scoperte relative ad un centro abitato etrusco rinvenuto nell’area, e terminare all’interno della cantina – capolavoro dell’architettura contemporanea progettata da Renzo Piano – con la degustazione dei vini.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Tenuta Rocca di Frassinello, Il Comune di Gavorrano, Il Parco delle Colline Metallifere e SAGAS (Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo) – Università di Firenze, chiude una serie di 34 eventi tra passeggiate, escursioni, convegni, visite guidate, esposizioni, degustazioni: un’offerta di attività estremamente variegata che ha messo il luce la contemporaneità di questo popolo, attraverso varie chiavi di lettura: dal tema dell’accessibilità, con percorsi multisensoriali, agli approfondimenti culturali, all’enogastronomia e al trekking, consentendo di avvicinare vari tipi di pubblico alle infinite sfumature e curiosità del popolo etrusco: la cura del corpo, il cibo, la quotidianità, il rapporto con la morte….attraverso un patrimonio autentico disseminato nella Toscana meno consueta.

Terretrusche è realizzato da Feisct in partnership con La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa – e la rivista Pleinair, con il Patrocinio di Regione Toscana, MIBACT e Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

Per info e prenotazioni: visite@roccadifrassinello.it, tel 0566-88400, 3347986603, 347986603 visit@parcocollinemetallifere.it