Terramare: trekking sotto i faggi dell’Amiata e assaggio di prodotti tipici

CASTEL DEL PIANO – Terramare, alla ricerca di un po’ di refrigerio, sale sulla vetta del Monte Amiata (1738 m.s.l.m.), martedì 6 agosto alle 11, con un trekking di difficoltà media sotto il meraviglioso bosco di faggi.

Si parte da Prato delle Contessa e si sale tra i faggi e tra le enormi pietre arrotondate ricoperte di muschio arrivando fino alla grande croce in vetta, da dove nei giorni limpidi lo sguardo spazia fino al Gran Sasso a sud e fino al mare ad ovest. Scendendo si passerà da Prato delle Macinaie per tornare al punto di partenza. L’itinerario si sviluppa lungo antiche mulattiere, piste da sci, rifugi caratteristici e la via crucis della Madonna degli Scout. Come sempre verranno portati in assaggio alcuni prodotti locali.

Ritrovo alle 11 a Prato della Contessa davanti all’omonimo hotel.

– Difficoltà percorso: media

– Lunghezza: 6 km circa

– Possibilità di portare cani

– Durante l’escursione verranno proposti assaggi di prodotti tipici locali.

– Portare pranzo al sacco

– Consigli utili: abbigliamento comodo, preferibile pantaloni lunghi, scarpe da trekking, un litro d’acqua, maglietta di ricambio, kway, olio essenziale di lavanda, bustine di miele o uvetta.

Quota di partecipazione: 10 euro, i giovani sotto i 12 anni non pagano.

Prenotazione obbligatoria questo LINK.