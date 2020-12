Terramare pulisce il fiume Ombrone in kayak e gommone: ecco come partecipare

GROSSETO – Il 29 dicembre Terramare torna a pulire il fiume Ombrone (tratto urbano da San Martino al ponte dell’acquedotto – Grancia. Totale 2.5 km), con i gommoni, sup, kayak e tutto lo staff UISP – Sport d’Acquaviva.

«Lo facciamo per tutti noi, per il fiume, per l’ambiente, per lanciare un messaggio di sostenibilità e speranza» affermano da Terramare.

«Questa attività aperta a tutti i praticanti sport d’Acquaviva e con un minimo di esperienza e con propria attrezzatura, rientra nelle iniziative portate avanti da Terramare nell’ambito del Contratto di fiume e del protocollo di intesa stipulato con il Comune di Grosseto».

Ritrovo al piazzale dei circhi a Grosseto ore 9.30 del 29 dicembre 2020 (condizioni meteo permettendo)

https://www.facebook.com/watch/?v=216994419962955