Teoria, escursione e degustazione: al Museo è la giornata delle erbe

GROSSETO – Il Museo di storia naturale della Maremma insegna a riconoscere le erbe spontanee e i loro usi tradizionali.

È questo il tema di uno degli eventi più popolari della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, organizzato in collaborazione con la Tenuta di Paganico, che torna anche quest’anno: l’appuntamento è per sabato 13 aprile a partire dalle 10 nella sala conferenze del museo, in strada Corsini 5 a Grosseto.

Si comincia con la teoria: Paolo Emilio Tomei, docente di Fitogeografia all’Università di Pisa e responsabile scientifico del Centro etnobotanico toscano, come ogni anno guiderà i partecipanti alla scoperta delle erbe spontanee della Maremma e dei loro usi tradizionali con un breve corso di riconoscimento e una spiegazione degli impieghi più comuni delle erbe. A fine mattinata i partecipanti si sposteranno (con mezzi propri) alla Tenuta di Paganico, dove sarà possibile degustare un pranzo a base di erbe spontanee raccolte sul posto, preparato dalle cuoche della Tenuta.

La giornata proseguirà, meteo permettendo, con un’escursione botanica nella Tenuta di Paganico. Partecipare all’intera giornata costa 25 euro a persona: il costo include la partecipazione alla conferenza al museo, la degustazione a base di erbe spontanee e l’escursione guidata nella Tenuta di Paganico. L’evento è gratuito per i bambini fino a 6 anni, mentre per i soci di Fondazione Grosseto Cultura il costo è di 20 euro: in occasione dell’evento sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio, valida 365 giorni dal momento della sottoscrizione.

È possibile acquistare il biglietto al Museo di storia naturale della Maremma il giorno stesso o nei giorni precedenti, ma è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 12 aprile. Per comunicare la propria adesione scrivere una mail a info@museonaturalemaremma.it o telefonare al numero 0564 488571 nell’orario di apertura del museo.