“Tenco ascolta” torna sul palco di piazzale d’alaggio e ospita Brunori Sas

PIOMBINO – Al termine dello straordinario cartellone del festival 20Eventi, Piombino ospiterà un nuovo grande evento nella suggestiva location del Porticciolo di Marina: domani, venerdì 4 settembre, sul palco che ha recentemente ospitato grandi artisti quali, tra gli altri, Vinicio Capossela, Alex Britti e Francesco Sarcina, si svolgerà il Tenco Ascolta.

Sarà un’occasione per incontrare la musica di qualità di domani, da sempre compito del Club Tenco. Non è un contest: non ci sono vincitori ma spesso alcuni degli artisti che partecipano a “Il Tenco ascolta” sono invitati al Premio Tenco – la rassegna della canzone d’autore di Sanremo – o ad altre iniziative del Club.

Il Tenco è stato il trampolino di lancio di artisti come Paolo Conte, Daniele Silvestri, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Roberto Benigni, Samuele Bersani, Sergio Cammariere, La Crus e molti altri. Quello del Tenco è un grande ritorno e mette l’accento sul percorso di Piombino che vuole affermarsi a livello nazionale come città di Cultura e Bellezza.

A sancire la rinascita della collaborazione tra la città di Piombino e il Club Tenco di Sanremo ci sarà un ospite speciale, il cantautore Brunori Sas nell’anno in cui riceverà a Sanremo la prestigiosa Targa Tenco per il disco Cip!, eletto miglior disco assoluto del 2020. Completano il cast della serata la cantautrice salernitana Alfina Scorza, il rapper emiliano Murubutu e il cantautore torinese Carlo Pestelli e la cantautrice napoletana Flo. Cameo speciale da Vancouver Bocephus King, che ha già infiammato la platea piombinese con Andrea Scanzi. Bocephus King farà un omaggio a Tenco e alla canzone d’autore proponendo le sue traduzioni in inglese dei grandi cantautori italiani.

Il Club Tenco è stato fondato a Sanremo nel 1972 su iniziativa di Amilcare Rambaldi, per sostenere la canzone d’autore non solo italiana, ma anche internazionale. Numerosi sono dal 1972 i dischi e i libri pubblicati così come le rassegne organizzate in tutta Italia, la più nota delle quali è la “Rassegna della canzone d’autore”, comunemente chiamata Premio Tenco e nata nel 1974. Nel 2008 nasce “Il Tenco ascolta”, un format che si sviluppa in una serie di appuntamenti, in tutta l’Italia, durante i quali il Club invita ad esibirsi dal vivo i nuovi cantautori ritenuti più interessanti tra le centinaia che ogni anno spediscono il proprio materiale al Club.

L’evento è organizzato insieme alla Pro Loco e sarà presentato da Sara Chiarei. Ingresso libero ore 21,30 in piazzale d’Alaggio. Posti prenotabili su eventipionbino.it